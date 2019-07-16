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"القوى العاملة" تواصل عرض فرص عمل على المتضررين من "لارسن وتو"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تواصل عرض فرص عمل على المتضررين من "لارسن وتو"

مسقط - العمانية

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها في عرض فرص العمل على المواطنين المنهية خدماتهم من قبل شركة لارسن وتوبرو، وتمّ استقبال 138 مواطنا بحضور ممثلي 13 شركة من شركات القطاع الخاص لعرض الفرص التي تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم التي كانوا يعملون فيها في الشركة السابقة.

وقبل 15 مواطنا العمل في الفرص المعروضة، ورفض 78 لأسباب عدم تطابق الأجر الذي كانوا يتقاضونه من عملهم السابق.

وتواصل الوزارة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص عرض المزيد من فرص العمل من أجل تشغيل كافة المواطنين المنهية خدماتهم من الشركة، وتدعو الوزارة المواطنين المنهية خدماتهم إلى الحرص على الاستفادة من فرص العمل المعروضة والتعاون مع الوزارة في تأمين فرص العمل وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم العملية.

ويشار إلى أنّ الوزارة ومنذ إنهاء خدمات المذكورين عملت على إعداد خطة لمعالجة أوضاع العدد المتبقى منهم بعد جهودها في وقف إنهاء خدمات 132 عاملا وإعادتهم إلى عملهم، بينما سارعت إلى التواصل مع العدد المتبقي 298 مواطنا لتشغيلهم في منشآت القطاع الخاص، وحضر 268 مواطنا بينما لم يحضر 30 مواطنا وقبل العمل 87 مواطنا ورفض 181 آخرين.

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