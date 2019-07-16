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"التجارة والصناعة" تستعرض محاور مشاركة السلطنة في "إكسبو 2020".. غدا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

 

صلالة – الرؤية

تنظم وزارة التجارة والصناعة غدا في القاعة الرئيسية الكبرى بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ملتقى للتعريف بمشاركة السلطنة في معرض إكسبو 2020- دبي تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة ومفوض عام جناح السلطنة في إكسبو 2020 – دبي وسعادة حسن بن محمد بن علي اللوتيا نائب المفوض العام وعدد من مسؤولي الجهات المعنية والمهتمين بالجانب الاقتصادي.

ويأتي تنظيم الملتقى التعريفي تنفيذا لتوجيهات اللجنة الرئيسية المكلفة بالإشراف على مراحل الإعداد والتحضير لهذه المشاركة والتي يترأسها صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في إطار حرص اللجنة الرئيسية بضرورة توضيح أهمية المشاركة العمانية في الحدث العالمي الهام والمكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها السلطنة جراء انعقاد الإكسبو في دولة مجاورة لعمان فضلاً عن مشاركتها فيه.

وستحقق مشاركة السلطنة في إكسبو 2020 دبي مجموعة من المنافع الاقتصادية والإعلامية والتعريفية والترويجية والثقافية بشكل مباشر وغير مباشر نظرًا للقرب الجغرافي من الدولة الشقيقة والمضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت الاستعدادات لهذه المشاركة مبكراً بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الحومية والخاصة ذات العلاقة لضمان مشاركة ناجحة ومشرفة لعمان في هذا المحفل الدولي الهام.

ويهدف اللقاء إلى إطلاع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بجميع محافظات السلطنة المحافظات والفئات المستهدفة من هذا الحدث لشرح كيفية المشاركة وأهدافها وما يمكن تحقيقه منها إلى جانب الإجراءات المطلوبة وما يمكن تحقيقه من المكاسب جراء هذه المشاركة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالمنافذ الحدودية والتسهيلات التي تقدم للزوار المحتملين القادمين من دولة الإمارات المتحدة من زوار ومشاركي الإكسبو فضلا عن الخدمات المختلفة اللازمة لذلك وهناك تنسيق تام مع كافة الجهات المعنية لترجمة الإجراءات والمشاريع المتفق عليها في هذا الشأن إلى واقع ملموس كل حسب اختصاصه، كما أنّ هناك آلية رصد ومتابعة من قبل اللجنة الوزارية في ما يتعلق بما تمّ إنجازه على أن تكون مشاركة السلطنة مميزة كالمشاركات السابقة لتحقيق نجاحات ومكاسب اقتصادية ومهنية وعلمية انطلاقا من القناعة بأنّ مثل هذه المناسبات تعد منصات مهمة للغاية لاستعراض وإبراز إنجازات السلطنة والفرص الاقتصادية المختلفة المتاحة فيها، وتحرص كثير من الدول على التواجد في مثل هذه المحافل، حيث إنّ عدد الدول والجهات التي أكدت مشاركتها حتى الآن في إكسبو 2020 حوالي 200 دولة ووجهة.

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