"مسقط لتوزيع الكهرباء" تستثمر 5 ملايين ريال في 4 مشروعات

مسقط - الرؤية

تستثمرُ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- أكثرَ من 5 ملايين ريال عماني لإنشاء وتكبير ومد خطوط محطات كهربائية جديد. وبلغت السِّعة الإجمالية لهذه المحطات 108ميجا فولت أمبير، وتمَّ تدشينها استعدادًا لصيف 2019 في محافظة مسقط.

وتشملُ الخطة 4 مشاريع رئيسية؛ هي: مشروع إنشاء محطة بوشر 2 الرئيسية بسعة 20x3 ميجا فولت أمبيرز، ومشروعي تكبير محطتي المعبيلة الشعبية والخوير الجنوبية من 20x2 ميجا فولت أمبير إلى 20x3 ميجا فولت أمبير. وتنفذ الشركة مشروع تغيير محولات محطة القرم 2 من سعة 16x2 ميجا فولت أمبير إلى 20x2 ميجا فولت أمبير.

وتأتي هذه المشاريع والاستثمارات لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في محافظة مسقط لا سيما في فصل الصيف؛ حيث ترتفع الأحمال على الشبكة الكهربائية نظراً للاستهلاك العالي، علماً بأنَّ هذه المحطات خضعت للفحص والاختبار من قبل مهندسي الشركة؛ للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها للتشغيل. وتتوزَّع هذه المحطات على مختلف ولايات محافظة مسقط، خاصة في المناطق التي تشهد نموًّا كبيرًا من حيث التوسع العمراني لتغطية الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية.