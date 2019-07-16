"غرفة جنوب الشرقية" تناقش خطة عمل "الصغيرة والمتوسطة"

صور - حمد العلوي

عقدتْ لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية، اجتماعَها الثاني للعام 2019م بمقر الفرع بمحافظة جنوب الشرقية، وترأس الاجتماع محمد بن حمد المعمري رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

واستعرضَ الاجتماع أهم الإنجازات التي تمَّت خلال النصف الأول من العام 2019م، إلى جانب مناقشة خطة عمل اللجنة؛ ومنها: التخطيط لإقامة دورات تدريبية بالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية بمحافظة جنوب الشرقية...وغيرها من المؤسسات الحكومية والشركات كإدارة التجارة بمحافظة جنوب الشرقية، وبنك التنمية العماني، فضلا عن الاتفاق على تنظيم زيارة الى محافظة الوسطى – الدقم، وزيارة المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.

وشهدَ الاجتماع تقديم اقتراح لتنفيذ ورشة التراخيص المنزلية في ولاية مصيرة؛ بناءً على طلب أصحاب التراخيص المنزلية، وتنظيم يوم مفتوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمَّن معرضا مصغرا وورش عمل وعرضَ تجارب وقصصَ نجاح لأصحاب مشاريع الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الشرقية.