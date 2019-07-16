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ورش تدريبية في ملتقى رائدات الأعمال بالظاهرة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

ورش تدريبية في ملتقى رائدات الأعمال بالظاهرة

 

عبري - الرؤية
استضافَ فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة، أمس، فعاليات ملتقى رائدات الأعمال، الذي تُنظمه لجنة صاحبات الأعمال، ويستمر ثلاثة أيام؛ بهدف تعريف المشاركات بالأساليب الحديثة والمهارات الفنية والعلمية في إدارة المشاريع الصغيرة، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الاقتصادية المعاصرة.
وشهد اليوم الأول للملتقى تقديم ورشتي عمل حول فن الكروشيه وفن الديكوباج، وبلغ عدد المشاركات في فعاليات اليوم الأول للمتلقى أكثر من 50 مشاركة من صاحبات الأعمال والأسر المنتجة بمحافظة الظاهرة.
وقدمت إيمان بنت حميد النزوانية محاور ورشة فن الكروشيه، وشملت أساسيات الكروشيه وكيفية استخدام فن الباترون في إنتاج المنسوجات وأعمال الزينة. كما قدمت فاطمة بنت سعيد الفارسية محاور ورشة فن الديكوباج حول الخامات المستخدمة وكيفية تشكيل التحف.
وقالت سمية بنت خليفة الغافرية -إحدى المشاركات في ورشة فن الكروشيه: استفدتُ من مشاركتي في الحلقة، ونشكر القائمين على الملتقى، ونثمِّن حرصهم على إكساب المشاركات الخبرات اللازمة في العديد من الجوانب الاقتصادية.
وقالت بدرية بن سالم الخاطرية -إحدى المشاركات في ورشة فن الديكوباج: تعلمت المبادئ الأساسية في صناعة الديكوباج، وأشكر فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة على تقديم مثل هذه الورش؛ نظرا لدورها الكبير في خدمة صاحبات الأعمال.

 

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