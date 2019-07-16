فيصل بن تركي يرعى انطلاق المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية.. غدا

صلالة - الرؤية

يستعدُّ مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات لتنظيم المؤتمر الدولي السابع للتجارة الإلكترونية، غدا، تحت شعار "الهوية المؤسسية"، وعلى مدى يومين، تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، بفندق كراون بلازا صلالة، وبشراكة إستراتيجية للعام السابع على التوالي مع هيئة تقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية لتقنية المعلومات ورعاية عمانتل، والعديد من شركاء النجاح.

وقال الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات - الجهة المنظمة للمؤتمر: إنَّ الهوية المؤسسية ليست مجرد شعارًا وبطاقات تعريفية، وإنما هي أكثر من ذلك؛ فالهوية المؤسسية أو العلامة التجارية هي رُوح المؤسسة وهويتها التي تتواصل بها مع موظفيها وعملائها، وتسري بعناصرها داخل المؤسسة وخارجها في ألوانها وديكورها وطريقة التعامل مع الموظفين وطريقة التعاطي مع مشاكل العملاء وخدمتهم.

وتشمل محاور المؤتمر: ماهية الهوية المؤسسية، والعلاقة بين الهوية المؤسسية والعلامة التجارية، وأنسنة الهوية المؤسسية في العصر الرقمي، والتفكير التصميمي في الهوية المؤسسية، ومقدمة في تجربة الهوية المؤسسية للتطبيقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وأفضل الهويات والعلامات الناجحة في العالم، والهوية الرقمية والثورة التكنولوجية، والملكية الفكرية للهوية المؤسسية، وحقوق الملكية الفكرية لهوية المؤسسات وفق القانون العماني.