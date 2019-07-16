13 فندقا ومنتجعا تشارك بعروض حصرية في حملة "عمران" السياحية

مسقط - الرؤية

أطلقتْ الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) -الذراع التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- حملتها السياحية بعنوان "في عُمان"، والهادفة لتحفيز السياحة المحلية وتشجيع العمانيين لقضاء الموسم السياحي الصيف في الأصول الفندقية التابعة للشركة في مختلف ربوع السلطنة.

ويُشارك في الحملة 13 فندقا ومنتجعًا تقدم خصماً بنسبة 50% على الإقامة، إضافة للعديد من المزايا والخدمات السياحية الإضافية بحسب الفندق، وتستمر الحملة حتى سبتمبر المقبل.

ويشملُ العرض إقامة مجانية لطفلين دون الـ12 سنة، ويضم وجبتي الإفطار والعشاء في مجموعة من الفنادق، إضافة لعدد من الأنشطة الترفيهية والجولات السياحية، وخصم 20% على خدمات السبا. وتُسهم مجموعة المزايا والخدمات المقدمة في خلق تجربة سياحية ممتعة للأفراد والأسر خلال موسم الصيف.

ويُمكن للضيوف العمانيين إجراء الحجوزات مباشرة أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة عُمران، لمباشرة الحجز في الفنادق المشاركة في الحملة؛ وهي: فندق إنتركونتيننتال مسقط، ومنتجع ميلينيوم المصنعة، ومنتجع أليلا الجبل الأخضر، وفندق كراون بلازا الدقم، وفندق كراون بلازا صلالة، وفندق كراون بلازا مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق دبليو مسقط، وفندق أتانا خصب ومنتجع أتانا مسندم، ومنتجع جزيرة مصيرة، وفندق المدينة الدقم، ومحمية السلاحف برأس الجنز، ومنتجع شاطئ دبا.

وعلى هامش حملة "في عُمان" السياحية، سيجري الإعلان عن مسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ومختلف القنوات الإعلامية، لإتاحة الفرصة للجمهور الفوز بمجموعة من الجوائز للإقامة في فنادق شركة عمران.