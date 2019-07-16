"عمان للسياحة" راع ذهبي لمعرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة.. 14 أكتوبر

مسقط – الرؤية

تدعم كلية عُمان للسياحة "معرض عمان للغذاء والضيافة" بمشاركتها كراع ذهبي في نسخته الرابعة عشرة. ويركّز المعرض على أحدث مستجدات قطاعي الغذاء والضيافة وتعزيز سُبل التعارف والتعاون والتفاعل بين مختلف فئات القطاع الحيوي. ويستضيف المعرض على هامش انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2019، مؤتمر عُمان لسلامة الغذاء مما يعزز المكانة التي اكتسبها المعرض خلال السنوات الماضية كملتقى هام لصناعة الغذاء والضيافة في السلطنة.

ويستقطب "معرض عمان للغذاء والضيافة" أكثر من 400 مشاركة من حوالي 20 بلداً مما يوفّر لكلية عمان للسياحة منصة لإبراز قدراتها المهنية في قطاع تعليم الضيافة.

وكونها الكلية الوحيدة في سلطنة عُمان المتخصصة بتدريس العلوم المرتبطة بصناعة السياحة والضيافة، تسعى كلية عمان للسياحة كأحد الرعاة أن تعرض خدماتها من جهة وتتواصل مع مجموعة من متخصصي ومحبي وهواة قطاع الضيافة من السلطنة والمنطقة والعالم من جهة أخرى.

وقال عاصم الميمني، رئيس قسم دراسات الضيافة: نسعى من خلال مشاركتنا في معرض عُمان للضيافة والغذاء بنسخته الرابعة عشرة إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن التخصصات والدورات والخدمات الأكاديمية التي نقدمها، وتشجيع المشاركين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في القطاع. وكوننا الكلية الوحيدة المتخصصة في قطاع الضيافة والسياحة، يجب علينا البقاء على معرفة بأحدث بروتوكولات وممارسات القطاع حول العالم. ويقدّم المعرض منصة فعالة من خلال تسهيل التعارف بين رواد قطاع الضيافة والغذاء وغيرها من القطاعات ذات الصلة، كما يُمثل مبادرة توفّر للطلاب فرصة الحصول على معلومات حول آخر التطورات وأحدث المستجدات في قطاعات السياحة والضيافة والغذاء محليًا وعالميًا.