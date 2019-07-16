الثلاثاء, 16 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عمان للسياحة" راع ذهبي لمعرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة.. 14 أكتوبر

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"عمان للسياحة" راع ذهبي لمعرض ومؤتمر عمان للغذاء والضيافة.. 14 أكتوبر

مسقط – الرؤية
تدعم كلية عُمان للسياحة "معرض عمان للغذاء والضيافة" بمشاركتها كراع ذهبي في نسخته الرابعة عشرة. ويركّز المعرض على أحدث مستجدات قطاعي الغذاء والضيافة وتعزيز سُبل التعارف والتعاون والتفاعل بين مختلف فئات القطاع الحيوي. ويستضيف المعرض على هامش انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2019، مؤتمر عُمان لسلامة الغذاء مما يعزز المكانة  التي اكتسبها المعرض خلال السنوات الماضية كملتقى هام لصناعة الغذاء والضيافة في السلطنة.
ويستقطب "معرض عمان للغذاء والضيافة" أكثر من 400 مشاركة من حوالي 20 بلداً مما يوفّر لكلية عمان للسياحة منصة لإبراز قدراتها المهنية في قطاع تعليم الضيافة.
وكونها الكلية الوحيدة في سلطنة عُمان المتخصصة بتدريس العلوم المرتبطة بصناعة السياحة والضيافة، تسعى كلية عمان للسياحة كأحد الرعاة أن تعرض خدماتها من جهة وتتواصل مع مجموعة من متخصصي ومحبي وهواة قطاع الضيافة من السلطنة والمنطقة والعالم من جهة أخرى.
وقال عاصم الميمني، رئيس قسم دراسات الضيافة: نسعى من خلال مشاركتنا في معرض عُمان للضيافة والغذاء بنسخته الرابعة عشرة إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع عن التخصصات والدورات والخدمات الأكاديمية التي نقدمها، وتشجيع المشاركين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في القطاع. وكوننا الكلية الوحيدة المتخصصة في قطاع الضيافة والسياحة، يجب علينا البقاء على معرفة بأحدث بروتوكولات وممارسات القطاع حول العالم. ويقدّم المعرض منصة فعالة من خلال تسهيل التعارف بين رواد قطاع الضيافة والغذاء وغيرها من القطاعات ذات الصلة، كما يُمثل مبادرة توفّر للطلاب فرصة الحصول على معلومات حول آخر التطورات وأحدث المستجدات في قطاعات السياحة والضيافة والغذاء محليًا وعالميًا.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أكتوبر 2017

انطلاق معرض ومؤتمر عُمان الدولي للغذاء والضيافة.. 16 أكتوبر

المزيد

15 أكتوبر 2018

400 شركة محلية وعالمية تثري أجنحة معرض عمان للغذاء والضيافة 2018

المزيد

17 أكتوبر 2017

بلدية مسقط تشارك في معرض عمان للغذاء والضيافة لإبراز جهود التفتيش والمراقبة

المزيد

23 أبريل 2017

انطلاق معرض ومؤتمر الغذاء والضيافة.. أكتوبر المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"

الاقتصاد - محلي

باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

المحليات - أخبار

مؤشر سوق مسقط يخسر 8 نقاط.. و25% زيادة في إجمالي قيم التداولات

الاقتصاد - محلي

"الشورى صوتك": 30% زيادة في عدد المترشحين.. والنساء ضعف الفترة الثامنة

عمان - الدولة والشورى

شركة عمانية ناشئة تنفذ مبادرة وطنية لرفد سوق العمل بالكفاءات التقنية

الاقتصاد - محلي

سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة