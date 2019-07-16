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عرض جذاب من "سيارات الوطية" على "فولكس واجن باسات"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

عرض جذاب من "سيارات الوطية" على "فولكس واجن باسات"

 

مسقط – الرؤية

طرحت سيارات الوطية - الوكيل الرسمي لفولكس واجن في عُمان - عرضها الصيفي على تشكيلة طرازات "باسات" المميزة، ويقدم لمن يشتري حتى 3 سبتمبر القادم هدايا نقدية تتراوح ما بين 2,500 إلى 2,600 ريال عماني، فضلا عن الحصول على باقة خدمة لمدة 3 سنوات أو 45,000 كلم ومزايا أخرى تشمل التمتع بضمان المصنع لـ 3 سنوات غير محدد المسافة، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات أيضاً، ما يمنح مالكي فولكس واجن "باسات" في السلطنة راحة البال إلى جانب تجربة امتلاك لا تنسى.
وقال ديفيد ريان، المدير العام لسيارات الوطية: تعد فولكس واجن باسات سيارة مميزة ومتطورة ضمن العلامة التجارية حيث تُقدم الهندسة الألمانية والابتكار. وفي العرض المميز أصبح بإمكان عشاق علامة فولكس واجن في السلطنة التمتع بالهندسة الألمانية الرائدة بأسعار مخفضة لعدة أشهر فقط مع باقة من المزايا الإضافية، ولذلك فإنَّ هذا هو الوقت المثالي لاقتناء واحدة من تشكيلة طرازات فولكس واجن" باسات" المشمولة في العرض الذي يستمر حتى 3 سبتمبر القادم.  
وطبقاً للعرض المقدم يحصل كل من يقوم بشراء سيارة من طراز "باسات" على هدية نقدية تصل إلى 2.600 ريال عماني فضلاً عن المزايا الأخرى والتي تتضمن باقة خدمة مجانية وتسجيل مجاني وضمان غير محدود المسافة. وتختلف الهدايا النقدية من طراز لآخر بحسب التجهيزات.

 

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