4.4% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط إلى 93.65 مليون ريال بنهاية يونيو

مسقط – الرؤية

أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، النتائج المالية الأولية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، وحقق البنك ربحاً صافياً قدره (93.65) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (89.70) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م، بزيادة قدرها 4.4%.

وبلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (159.02) مليون ريال عماني في الستة أشهر المنتهية من العام 2019م، مقارنة بمبلغ (144.94) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (%9.7). كما بلغت الإيرادات الأخرى (75.05) مليون ريال عماني في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م مقارنة بمبلغ (71.98) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (4.3%).

وبلغت مصروفات التشغيل خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م (97.11) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (93.47) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها (3.9%).

وخصّص البنك مبلغاً قدره (24.99) مليون ريال عماني لمجابهة خسائـر القروض والخسائر الأخرى المحتملة في الستة أشهر الأولى من العام 2019م مقابل مخصصات بلغت (16.64) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م.

وحقق صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي في الستة أشهر المنتهية من العام 2019م زيادة بنسبة (%6.3) لتصل إلى (9,078) مليون ريال عماني (تسعة مليارات وثمانية وسبعون مليونا) مقارنة بمبلغ (8,542) مليون ريال عماني (ثمانية مليارات وخمسمائة و اثنين وأربعين مليوناً) في 30 يونيو 2018م.

وارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م بنسبة (%3.7) لتصل إلى (7,978) مليون ريال عماني (سبعة مليارات وتسعمائة وثمانية وسبعين مليوناً) مقارنة بمبلغ (7,693) مليون ريال عماني (سبعة مليارات وستمائة وثلاثة وتسعين مليوناً) في 30 يونيو 2018م.

ومن المنتظر أن يعلن البنك نتائجه وقوائمه المالية النـهائية لفـترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في وقت لاحق من يوليو الجاري.