بنك عمان العربي يوقع مذكرة تفاهم مع كلية مجان الجامعية

مسقط- الرؤية

وقع بنك عمان العربي مؤخرًا مذكرة تفاهم مع كلية مجان الجامعية تتعلق بتوفير بوابة دفع إلكترونية على موقع الكلية والتطبيق الذكي التابع لها، فضلاً عن توفير جهاز للدفع في حرم الكلية يرتبط مباشرة مع النظام الإلكتروني للجامعة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الكلية الجامعية مع بنك عمان العربي اتفاقية لخطة سداد ميسرة تتيح لحامل بطاقة بنك عمان العربي الائتمانية الاستفادة من خطة الأقساط بدون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا، حيث سيكون هذا العرض متاحًا للطلاب لفترة محددة خلال فترة التسجيل بداية كل فصل دراسي.

تم توقيع المذكرة يوم الأربعاء الماضي 10 يوليو 2019 في المقر الرئيسي للبنك في الغبرة. حيث مثل كلية مجان الجامعية الفاضلة د. مها كوبيل، عميدة الكلية، والفاضل راشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة الكلية، والفاضل عمر عبيد، المدقق المالي للكلية، فيما مثل البنك، رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية، الصلط الخروصي، ورئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، الفاضل فهد بن أمجد، وذلك بحضور عدد من موظفي الإدارة العليا من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، صرّح الصلط الخروصي قائلًا: " تؤكد هذه الشراكة مع كلية مجان الجامعية على حضور بنك عُمان العربي في ريادة المصارف التي توفر حلول وبوابات الدفع الإلكتروني للمؤسسات الكبرى، في الوقت الذي تنسجم فيه مع تطلعاتنا لريادة التقدم التكنولوجي نحو مستقبل رقمي متكامل للسلطنة، الأمر الذي نعتبره في البنك أحد مرتكزات استراتيجتنا للسنوات القادمة".

يذكر أن بوابة الدفع الإلكتروني لبنك عمان العربي تتميز باستخدام أحدث التقنيات في عالم الحلول المالية، إلى جانب أعلى معايير الأمان والسلامة التي تتوافق مع متطلبات كل من الجهات التنظيمية المحلية والعالمية، مثل معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS). وقد تم تصميمها للمساعدة في تسهيل الدفع لموفري الخدمات، مما يتيح لهم الاستفادة من النفقات الإدارية المخفضة ووقت للمتابعة وتحصيل المدفوعات المتكررة من العملاء؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على وتيرة التدفقات النقدية للعميل.

من جهتها تحدثت د. مها كوبيل قائلةً: "يسعدنا الشراكة مع بنك عمان العربي في توفير بوابة الدفع الإلكتروني لكلية مجان الجامعية، حيث نثق تماماً في قدرة البنك على توفير حلول عالية الجودة لطلابنا الأعزاء، فضلاً عن توفير جهاز الدفع المباشر في حرم الكلية والذي يتكامل مع حلول الدفع عبر الموقع والتطبيق، الأمر الذي سيوفر راحة البال والأمان لكافة المتعاملين مع الكلية، فضلاً عن سرعة إنجاز العملية بأقل التكاليف وأفضل المعايير".

واختتم فهد أمجد قائلًا: "لقد استطاعتنا بوابتنا للدفع الإلكتروني أن تثبت حضورها في قطاع التعليم في السلطنة، فالتوقيع مع كلية مجان الجامعية اليوم، يأتي بعد إنجاز بوابة الدفع لكلية البريمي وجامعة صحار في وقت سابق، فضلاً عن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً مع وزارة التربية لتوفير بوابتنا على موقعها، والمتوقع أن يتم تشغيلها قريبًا."

تأسست كلية مجان الجامعية في عام 1995 كأول كلية تابعة للقطاع الخاص في سلطنة عمان، وما زالت في طليعة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة منذ ذلك الحين. في ديسمبر 2017، حصلت كلية مجان الجامعية على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وحافظت على سمعتها الرائدة كأول مؤسسة للتعليم العالي في البلاد تحصل على هذا الاعتماد. ويقع الحرم الجامعي للكلية في منطقة دراسيت، ويضم مجتمعًا أكاديميًا متعدد الثقافات مع أكثر من مئة موظف و 3,500 طالب. وهي كلية معتمدة من جامعة بيدفوردشاير في المملكة المتحدة البريطانية، وتعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان.

هذا ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرع ومكتب تمثيلي، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهاز في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.