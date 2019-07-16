بنك ظفار يجدد التزامه بأحدث معايير تأمين العمليات المصرفية



مسقط – الرؤية

أكد بنك ظفار التزامه بتطبيق المعايير المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية للعمل المصرفي بالسلطنة لضمان أمن وسلامة العمليات المالية واتباع أفضل الممارسات العالمية لإنجاز المعاملات ضمن جهوده المتواصلة لإثراء التجربة المصرفية لزبائنه من المؤسسات والأفراد.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك ظفار، عبدالحكيم بن عمر العجيلي: علاوة على سعينا الدائم لإثراء التجربة المصرفية لزبائننا من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة التي تتميز بمعايير أمن عالية تتوافق مع توجيهات الجهات الرقابية والتنظيمية، نؤمن بدورنا كمؤسسة رائدة في تعزيز أمن المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية ونشر الوعي واستخدام أنظمة تتيح لزبائننا إجراء عمليات التحويل النقدي بطرق آمنة وسهلة وفعّالة سواء داخل أو خارج السلطنة.

وأضاف العجيلي: نحرص في بنك ظفار على معرفة احتياجات الزبائن المالية والمصرفية من خلال برنامج معرفة الزبائن وبالتالي تقديم خدمات ومنتجات آمنة تتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع سياسات وإجراءات داخلية لحماية أمن معلومات الزبائن، واتباع اللوائح التنظيمية للعمل المصرفي بالسلطنة، وتقييم المخاطر المتعلقة بالمعاملات والتحويلات المالية، ومُراقبة جميع المعاملات والتأكد من قانونيتها قبل إتمامها واتخاذ الإجراءات اللازمة، علاوة على التدقيق على المعاملات المتعلقة بفتح حسابات جديدة للزبائن، وتجنب التعامل مع الشركات والمؤسسات التي لها علاقات بشركات وهمية أو بنوك أجنبية غير معتمدة أو مؤسسات غير مرخصة.