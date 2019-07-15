تسويق الخدمات الإلكترونية في ركن "تقنية المعلومات" بمهرجان صلالة

صلالة - ياسر الشبيبي

تواصل هيئة تقنية المعلومات مشاركتها في مهرجان صلالة السياحي بركن خاص داخل مركز البلدية الترفيهي، والذي افتتح تزامنا مع الافتتاح الرسمي للمهرجان، تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وحضور المهندس عمر بن سالم الشنفري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعمليات وعدد من المسؤولين والمختصين وزوار المهرجان.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى التعريف باستراتيجية عمان الرقمية وأبرز المشاريع والمبادرات التي ترعاها الهيئة ومنها: المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والمركز الوطني للتصديق الإلكتروني إضافة إلى بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية واستعرض عدد من المشاريع الطلابية في مجالات البرمجة والتصميم والابتكار في تقنية المعلومات والاتصالات.

وتشمل مشاركة الهيئة التعرّف والتسويق للخدمات الحكومية الإلكترونية؛ حيث سيتم التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخرا في 14 مؤسسة حكومية، حيث تسعى الهيئة لرفع مستوى الوعي بأهمية التحول من الطرق التقليدية في الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحسين ثقة المستخدمين بها، والمؤسسات هي: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة القوى العاملة، الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وزارة البيئة والشؤون المناخية، شرطة عمان السلطانية، بلدية مسقط، الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الزارعة والثروة السمكية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

ومن خلال وجود قسم خاص بالمركز الوطني للتصديق الإلكتروني داخل الركن؛ تسعى الهيئة لتحسين ثقة المستخدمين بخدمة "تم" للتصديق الإلكتروني وهي عبارة عن خدمة تيح للمواطنين والمقيمين استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بأعلى مستويات الأمان والمصداقية والسرية عبر استخدام البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف النقال، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الخدمة والتوقيع كتابيا، ويمكن لزوار الركن التعرف على هذه الخدمة وعلى مميزاتها وعلى منافذ تفعيلها.

كما تسعى الهيئة إلى التوعية بمختلف جوانب الأمن الإلكتروني والتعريف بأبرز المخاطر والتهديدات التي يتعرّض لها الجمهور بشكل عام والأطفال بشكل خاص في الفضاء السيبراني وذلك من خلال مشاركة المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع للهيئة؛ حيث يتعرّف زوار الركن على أبرز الخدمات المقدمة من المركز سواء للمواطنين أو للمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى التوعية بالجوانب القانونية وكيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية كالاحتيال والابتزاز والتنمر والاحتيال وسرقة البيانات الشخصية وغيرها من الجرائم.

وعلى هامش المشاركة تنظم الهيئة عدة فعاليات، منها المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "مسرح الابتكار للأطفال" لعام 2019، خلال الفترة من 14 يوليو – 1 أغسطس وهو برنامج موجه لفئة الأطفال من عمر 9-12سنة؛ بهدف تعزيز مهاراتهم في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وزيادة وعيهم وانخراطهم في عدد من تخصصات هذا القطاع الحيوي كالبرمجيات مفتوحة المصدر، وتصميم وبرمجة الألعاب، إضافة إلى تشجيع الأطفال على ريادة الأعمال مستقبلا.

وتنظم الهيئة نهاية الشهر الجاري في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في صلالة منتدى التوجهات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة "انترنت الأشياء" بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات المتوفرة حالياً في مجال التقنيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة وإنشاء منصة تواصل للمهتمين والعاملين ودعم المتخصصين العمانيين في هذا المجال وتوفير الحلول المقترحة لحل المشكلات التي تواجههم.