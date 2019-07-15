اللجنة الدائمة للإعلام العربي تناقش "ميثاق الشرف" بمشاركة السلطنة

القاهرة - العمانية

بدأتْ، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمالُ اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها العادية الـ93، برئاسة الدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة المشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، بمُشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية. ويرأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام.

وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية، إنَّ جدول أعمال الدورة يتضمن ثمانية عشر بندا؛ تمهيدا لعرضها على الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الثلاثاء، ورفعها إلى الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب غدا ‪الأربعاء، ويأتي في مُقدمتها بند القضية الفلسطينية؛ كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي ما زالت تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، إضافة للموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الأمين العام المساعد أنه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، والذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية. وقال: إنَّ بند "خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج" يظل بندا دائما على جدول الأعمال؛ حيث تعمل اللجنة في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة؛ بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها؛ وهي: القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمَّن جدول الأعمال -خلال الدورة- عدداً من البنود المهمة الأخرى كالإستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، إضافة لموضوعات أخرى.

وتشهدُ هذه الدورة استحداث بند جديد وهو "إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية"، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.