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باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

الإثنين 15 يوليو 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

 

مسقط - الرؤية

شاركتْ الدكتورة سوسن الريامية باحثة في مجال الطاقات المتجددة بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة بمجلس البحث العلمي، ضمن برنامج بادن فورتمبورج، وهو برنامج ما بعد المؤتمر للعلماء الشباب في الاجتماع التاسع والستين للينداو، والحائز على جائزة نوبل، في إطار مشاركة الباحثين العمانيين من العلماء الشباب في فعاليات الاجتماع التاسع والستين لمنظمة لينداو العالمية بألمانيا مؤخرا.

وتمَّ اختيار الريامية من بين 200 عالم شاب تقدموا بطلبات للحصول على البرنامج؛ إذ انضمت الدكتورة سوسن الريامية إلى جانب 16 عالِماً للمشاركة في البرنامج، الذي عُقِد بعد اجتماع التاسع والستين لمنظمة لينداو؛ وذلك خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو.

وقالت الدكتورة سوسن الريامية: أشعر بالفخر لاختياري من بين المرشحين المتميزين الذين شاركوا في اجتماع لينداو، والذي أتاح لي الفرصة لتمثيل عُمان كباحثة مهتمة بالعلوم والمعارف الجديدة، ولتجسيد تجربتنا على المستوى الدولي، والذي من خلاله تعلمت الكثير عبر المشاركة في هذا البرنامج. وأضافتْ: إن المشاركين زاروا عددا من المؤسسات العلمية كجامعة كونستانت وجامعة فرايبورغ، جامعة توبنغن، جامعة أولم، معهد البصريات الكمية، مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين، معهد كارلسروه للتكنولوجيا، جامعة هايدلبرغ، ماكس بلانك معهد الفيزياء النووية وجامعة شتوتغارت...وغيرها من المراكز والمعامل البحثية.

ويحث مجلس البحث العلمي الباحثين على المشاركة في مثل هذه المنتديات العلمية العالمية، ويحرص على إتاحة الفرصة للباحثين العمانيين الشباب لاستكشاف الجانبين المهني والشخصي للعلماء الحائزين على جائزة نوبل والسير على نهجهم، وتعزيز تبادل الأفكار والآراء بين العلماء من مختلف الأجيال والثقافات والتخصصات العلمية...وغيرها.

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