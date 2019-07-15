مؤشر سوق مسقط يخسر 8 نقاط.. و25% زيادة في إجمالي قيم التداولات

الرؤية – سالم الوهيبي

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3786 نقطة تقريبا؛ خاسرًا 8 نقاط، بنسبة 0.220 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4027 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعًا في قيم التداول إلى مليون ريال و711 ألفا بنسبة ارتفاع 25 في المئة، عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى مليون ريال و255 ألفا. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.014 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.3 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 243 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 452 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 209 آلاف ريال عماني وبنسبة 12 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6243 نقطة مرتفعا 12 نقطة وبنسبة 0.18 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4486 نقطة منخفضًا 28 نقطة وبنسبة تغير 0.62 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1848 نقطة منخفضا 13 نقطة وبنسبة تغير 0.69 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 527 نقطة منخفضا 4 نقاط وبنسبة 0.75 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 33 شركة، ارتفعت منها 6 شركات وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 19 شركة، وتم التداول في 14 مليون سهم، بعدد صفقات 457 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 24 في المئة. وتصدر سهم العمانية القطرية للتأمين قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.096 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حلّ سهم الجزيرة للخدمات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.115 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة. واعتلى سهم الأنوار القابضة صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 500,000 ألف ريال وبنسبة 29 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 5 ملايين سهم وبنسبة 35 في المئة. وبلغت قيمة شراء العمانيين مليون ريال وبنسبة 86 في المئة من إجمالي المشتريات، ولم يشتر الخليجيون أي سهم في هذا اليوم، وبلغ شراء العرب 12 ألف ريال وبنسبة 0.70 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 231 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين مليون ريال وبنسبة 74 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 67 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 6 آلاف ريال وبنسبة 0.34 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 379 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة.