التدريب على مكافحة العدوى في مستشفى السلطان قابوس بصلالة

صلالة – الرؤية

أقام مستشفى السلطان قابوس بصلالة، أمس، حلقة عمل حول مكافحة العدوى، بمشاركة 52 ممرضًا وممرضة وعدد من موظفي قسم مكافحة العدوى.

وقدّم الحلقة أمين بن سالم رطنة رئيس قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم إلى جانب مجموعة من موظفي قسم مكافحة العدوى. وتهدف الحلقة إلى زيادة تثقيف المشاركين في جانب مكافحة العدوى نظرًا لأهميته في التقليل من انتشار الأمراض وكونهم نقاط الارتكاز لقسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم في مختلف وحدات وأقسام المستشفى. وناقشت الحلقة عددًا من المحاور الأساسية والتي تتمحور حول مبادئ مكافحة العدوى والطرق الصحيحة في الحفاظ على نظافة اليدين، والتلقيح العرضي، وماهية إدارة المخلفات نظرا لكونها من العوامل الرئيسية في انتشار العدوى. كما ناقشت الحلقة العزل القائم على الاحتياطات المشددة والتطعيمات اللازمة لمجابهة العدوى الموسمية والأمراض المحتمل انتشارها في المؤسسة الصحية. وحظي المشاركون بتطبيقات عملية للطرق المثلى الواجب اتباعها لنظافة اليدين وتعقيمهما قبل وبعد كل إجراء طبي، بالإضافة إلى اختبارات لقياس مدى إلمامهم بمبادئ مكافحة العدوى وما يتعلق بها.