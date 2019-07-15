التعريف بخدمات "التنمية الاجتماعية" و"الرفد" للتمكين الاقتصادي

منح - العمانية

أقامت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية بالقاعة المُتعددة الأغراض بمكتب والي منح أمس الإثنين برنامجاً في مجال التمكين الاقتصادي ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019م.

وتضمن البرنامج عرض ورقتي عمل الأولى قدمتها هدى الخاطرية باحثة اقتصادية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال التمكين مثل التدريب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مساعدة الأفراد على إدارة المشاريع.

واستعرضت الورقة الثانية التي قدمتها المهندسة قليلة أمبوسعيدية رئيسة قسم القروض بصندوق رفد الخدمات التي تقدم من صندوق رفد والقروض في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات المقدمة.