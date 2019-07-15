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تدريب 12 فتاة على "رسم الطبيعة الصامتة بالأكريليك" في جمعية المرأة بالبريمي

الإثنين 15 يوليو 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

 

اختتمت جمعية المرأة العمانية بالبريمي دورة رسم الطبيعة الصامتة بألوان الأكريليك، التي قدمتها الفنانة التشكيلية سامية بنت سالم الغريبية ضمن برامج وفعاليات المرسم الحر بالجمعية، بمشاركة ١٢ فتاة.

وتمّ خلال الدورة تعريف المشاركات على الأدوات الفنية وأنواعها، وأسس الرسم بألوان الأكريليك وطبيعتها، وكيفية إخراج عمل فني مُتكامل، كما ركزت الدورة على تعليم المتدربات كيفة رسم لوحة "دلة" رمز الضيافة العربية.

وقالت الفنانة التشكيلية سامية الغريبية: تأتي الدورة ضمن برامج وفعاليات المرسم الحر بجمعية المرأة العمانية بالبريمي، والتي تهدف إلى تقديم دورات تدريبية منوعة في مجالات الفن التشكيلي، حيث تم التركيز في هذه الدورة على رسم الدلة العربية بألوان الأكريليك مع التركيز على توضيح كيفية استخدام الألوان ودمجها ورسم التكوين والظل والنور وإخراج عمل فني متكامل، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من المشاركات وكان أداؤهن رائعاً بالنسبة لمراحلهن العمرية ينم عن الإبداع الكامن في دواخلهن ورغبتهن الصادقة في تنمية مواهبهن الفنية.

 

وأضافت الغريبية أنّ هذه الدورات تصقل المواهب وتسهم في إعداد جيل واعٍ ومهتم بالفن التشكيلي الذي يُعد من سمات وعناصر حضارة الأمم والمجتمعات، فرغم شح الأدوات الداعمة للإبداع إلا أن هذه الدورات ترشد أصحاب الأنامل المبدعة للوصول لأدواتهم الفنية والتشكيلية وإنتاج أعمال تكون ذات أثر تاريخي وحضاري وتحدث نقلة ثقافية مهمة.

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