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تأهل 13 مشروعا تقنيا للمرحلة الثالثة من "أبجريد"

الإثنين 15 يوليو 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

تأهل 13 مشروعا تقنيا للمرحلة الثالثة من "أبجريد"

 

مسقط - الرؤية

 

تأهل 13 مشروعاً تقنياً للمنافسة في المرحلة الثالثة من برنامج (Upgrade) لتحويل مشاريع التخرج في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة، والتي ستعقد في أغسطس القادم، وذلك بانتهاء المرحلة الثانية من تقييم المشاريع الطلابية المُتقدمة للمشاركة، بحضور محكمين من شركاء البرنامج، واشتملت المرحلة الثانية على تقييم (39) مشروعًا، من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

ويستعد مركز ساس لريادة الأعمال بهيئة تقنية المعلومات، وهو أحد شركاء البرنامج، لتقديم تدريب فردي لكل فريق من الفرق المتأهلة خلال الفترة من 21 إلى 31 يوليو، للتعريف بأهم طرق إدارة المشاريع وتقديم عدد من الدروس والمحاضرات التقنية في مجال ريادة الأعمال. 

ويقوم برنامج (Upgrade) في نسخته الثالثة على شراكة تعاونية بين كل من مجلس البحث العلمي والشركة العمانية للاتصالات –عمانتل- التي تلعب دورا محوريا في نجاح البرنامج، إضافة إلى مركز ساس لريادة الأعمال التابع لهيئة تقنية المعلومات، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، والصندوق العماني للتكنولوجيا ممثلاً في برنامج تكوين إلى جانب اللجنة الوطنية للشباب، ويُواكب البرنامج الاهتمام المتسارع بموضوعات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المُختلفة، وإيماناً بأهمية إعطاء الشباب العماني فرصة الإبداع والابتكار في هذا المجال، وسعيًا لاقتناص الفرص المتنوعة التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

 

 

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