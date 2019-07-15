بالصور .. عرض فرص عمل على المواطنين المنهية خدماتهم من "لارسن وتوبرو"

مسقط - الرؤية

قامت وزارة القوى العاملة بعرض فرص العمل للمواطنين المنهية خدماتهم من قبل شركة لارسن وتوبرو خلال يومي الأحد والإثنين التي تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم التي كانوا يعملون فيها في الشركة السابقة وذلك باستدعاء عدد (138) حيث حضر (93) بينما لم يحضر 45.

وحضرت (13) شركة من شركات القطاع الخاص لعرض فرص العمل حيث بلغ عدد الذين قبلوا العمل في الفرص المعروضة( 15) مواطنا بينما رفض عدد (78) لاسباب عدم تطابق الأجر الذي كانوا يتقاضوه من عملهم السابق على الرغم من قلة الفارق بين الأجر المعروض والأجر السابق.

وعملت الوزارة على وقف إنهاء خدمات عدد 132 واعادتهم الى عملهم بينما سارعت لمعالجة اوضاع العدد المتبقي وتم التواصل خلال الفترة الماضية مع 298 مواطنا لتشغيلهم في منشات القطاع الخاص حيث حضر 268 بينما لم يحضر 30 فيما قبل العمل 87 ورفض181 فرص العمل وجاري توفير فرص العمل لهم.

وتواصل الوزارة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص عرض المزيد من فرص العمل من اجل تشغيل كافة المواطنين المنهية خدماتهم من الشركة، حيث تدعوهم نحو الحرص بالاستفادة من فرص العمل المعروضة والتعاون مع الوزارة في تامين فرص العمل وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم العملية.