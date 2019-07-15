"الشؤون القانونية" تنظم محاضرة للتعريف بقانون الملكية الصناعية في قطاع النفط والغاز

مسقط – الرؤية

نظَّمت دائرتا العقود والاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الشؤون القانونية أمس الإثنين محاضرة حول: "قانون الملكية الصناعية في قطاع النفط والغاز"، قدمها جابور عباس - خبير دولي في مجال عقود ترخيص حقوق الملكية الصناعية، وذلك بحضور باحثين قانونيين من دائرتي العقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، ومجموعةٌ من خريجي برنامج الخبراء العُمانيين، ومختصين من القطاعين العام والخاص.

وجاء تنظيم المحاضرة ضمن البرنامج التدريبي لدائرتي العقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات ومعارف الباحثين، ورفدهم بكلِّ ما من شأنه تجويد العمل، ورفع الكفاءة في المجالات القانونية، والإسهام في تنمية الكوادر العُمانية القانونية بالاستفادة من الخبرات العُمانية السابقة للتوعية بالمجالات العملية للمهام القانونية، ومشاركة التجربة العملية في جميع القطاعات، إلى جانب التعاون مع الخبرات الدولية الموجودة في السلطنة للاستفادة من خبراتهم العملية الطويلة والمتقدمة؛ إثراءً للتجربة العُمانية في هذا المجال.