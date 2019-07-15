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بعد نهائي تاريخي.. ديوكوفيتش بطل ويمبلدون

الإثنين 15 يوليو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

بعد نهائي تاريخي.. ديوكوفيتش بطل ويمبلدون

لندن - رويترز

أثبت نوفاك ديوكوفيتش مرة أخرى أنه حجر عثرة أمام روجر فيدرر، بعدما صد كل محاولات اللاعب السويسري، ليحرز لقبه الخامس في ويمبلدون للتنس، في أطول نهائي لمنافسات الفردي على الإطلاق في 133 نسخة من البطولة.

وصمد اللاعب -البالغ عمره 32 عاما- لحوالي خمس ساعات أمام براعة فيدرر، واستخرج من مخزونه النفسي والبدني لينتصر بنتيجة 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12 في أول نهائي بمنافسات الفردي في ويمبلدون يتم حسمه بعد اللجوء إلى شوط فاصل.

وأصبح ديوكوفيتش -الذي يتفوق 26-22 في مواجهاته ضد فيدرر- أول لاعب منذ بوب فالكنبرج في 1948 يفوز بمنافسات الفردي في ويمبلدون بعد إنقاذ فرصة حصد اللقب في النهائي ووصف انتصاره بأنه "الأصعب نفسيا" في مباراة شارك فيها على الإطلاق.

ولم يستطع أي لاعب حسم الأمور مبكرا في مجموعة أخيرة منهكة، وأصبح أطول نهائي في تاريخ الفردي في ويمبلدون عند تطبيق لوائح نادي عموم إنجلترا الجديدة باللجوء لأول مرة إلى الشوط الفاصل عند التعادل 12-12.

ويتقاسم ديوكوفيتش -البالغ عمره 32 عاما- المركز الرابع مع بيورن بورج في قائمة الأكثر فوزا بلقب ويمبلدون ومتأخرا بأربعة ألقاب عن فيدرر وبلقبين عن رفائيل نادال. وأجاب اللاعب الصربي عند سؤاله كيف انتزع الفوز؟ "تظل تُذكر نفسك أنك هنا لسبب محدد وأنك أفضل من منافسك. أنا أرتجف وأشعر بسعادة لا توصف بوجودي هنا كفائز. كنت على بُعد ضربة واحدة من خسارة اللقب. هذه المباراة شهدت كل شيء. كان يمكن أن تذهب في طريقه بسهولة". وقال فيدرر "كانت مباراة مذهلة. كانت طويلة وشهدت كل شيء. أهنئ نوفاك. كانت مواجهة جنونية".

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