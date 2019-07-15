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ستريتسوفا وهسيه تحرزان لقب "زوجي السيدات" للمرة الأولى

الإثنين 15 يوليو 2019 06:00 م بتوقيت مسقط

ستريتسوفا وهسيه تحرزان لقب "زوجي السيدات" للمرة الأولى

لندن - رويترز

أكملتْ التشيكية باربورا ستريتسوفا مشاركة رائعة في بطولة ويمبلدون للتنس، عندما نالت مع شريكتها سو وي هسيه لقب زوجي السيدات، بالفوز على الكندية جابرييلا دابروفسكي والصينية يفان تشو بنتيجة 6-2 و6-4.

وقالت ستريتسوفا -التي خسرت أمام سيرينا وليامز في قبل نهائي منافسات فردي السيدات: "يا إلهي، لا توجد كلمات لوصف شعوري".

وهذه أول مرة يفوز زوجي بلقب السيدات في ويمبلدون بدون خسارة أي مجموعة منذ تتويج سيرينا وفينوس وليامز في 2009. وقالت اللاعبة التشيكية: "نحن شخصيتان مختلفتان تماما، لكن تنجح كل منا في التعامل مع الضغوط بشكل مختلف... هي (هسيه) شخصية هادئة تماما، وأنا مفعمة بالمشاعر، لكني أحاول الاستمتاع بالأمر عن طريق الابتسامة. هذا يساعدني على الشعور بالراحة داخل الملعب".

وأصبحت ستريتسوفا -33 عاما- أكبر لاعبة تصل إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون لأول مرة عندما خسرت أمام سيرينا يوم الخميس الماضي، وكان اليوم جيدا للتنس التايواني بعد فوز لاتيشا تشان والكرواتي إيفان دوديج بلقب الزوجي المختلط بالانتصار على إيلينا أوستابنكو والسويدي روبرت ليندشتيدت (42 عاما) بنتيجة 6-2 و6-3.

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