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مفاجأة .. الإيرانيون من أصل عربي

الإثنين 15 يوليو 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

مفاجأة .. الإيرانيون من أصل عربي

عواصم - الوكالات

كشفت نتائج تحاليل جينية، ظهرت موقع "ناشيونال جيوجرافيك" من خلال خريطة التاريخ البشري جينيًّا، أن غالبية الجنس البشري في إيران هم عرب بنسبة تفوق الـ50%.

ونشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك"، أول خريطة للتاريخ البشري في العالم، ضمن مشروع كبير لدراسة، متعددة السنوات تقوم على فحص أصول البشر وجذورهم، ومدى التداخل في الأصول والأعراق البشرية؛ لتنتهي هذه الدراسة إلى نتائج صادمة على كل المستويات، وتُظهر حجم التداخل الكبير ودرجة التجانس بين الأمم والشعوب في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.

وأكدت الدراسةُ أن نسبة العرب بين السكان في إيران تصل إلى 56%، وأشارت الدراسة إلى أن إيران يوجد بها عرقيات متعددة، تشمل الأكراد والتركمان والبلوش والأرمن والعرب وغيرهم.

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