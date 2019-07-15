سعر نفط عمان عند 65 دولارا

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الاثنين 65.64 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 90 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الذي بلغ 66.54 دولار أمريكي.
الإثنين 15 يوليو 2019 01:38 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم، اليوم الاثنين 65.64 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا قدره 90 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الذي بلغ 66.54 دولار أمريكي.
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