155 مليون ريال أرباح 6 بنوك في السلطنة بالنصف الأول

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أعلنت حتى الآن 6 بنوك عمانية عن أرباحها خلال النصف الأول من العام، وسجلت الأرباح في مجموعها 151.12 مليون ريال عماني، وحقق بنك مسقط كالعادة أكبر أرباح بينها مسجلا 93.65 مليون ريال بزيادة 4.4 بالمائة عما كانت عليه أرباحه في النصف الأول من العام الماضي.

وبينما تفاوتت نسبة زيادة الأرباح في البنوك كان بنك العز الإسلامي الوحيد الذي سجل تراجعا في أرباحه لتقل عن نصف ما كانت عليه في نهاية يونيو 2018، وحقق البنك 471 ألف ريال أرباح مقابل ما يزيد على 944 ألف ريال، وفي المقابل سجل بنك نزوى الإسلامي ارتفاعا ملحوظا في الأرباح مسجلا 4.3 مليون ريال تقريبا مقابل 2.62 مليون ريال تقريبا في نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتقارب ما حققه كلا من بنك إتش إس بي سي وبنك صحار خلال الفترة؛ فبلغت أرباح إتش إس بي سي عمان مبلغ 19.2 مليون ريال، بإضافة 3.8 مليون ريال عنها في النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت أرباح بنك صحار 18.58 مليون ريال بزيادة 4.6 مليون ريال.