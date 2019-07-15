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بالفيديو.. أسراب الجراد تهاجم بعض المناطق الزراعية بولاية صور

الإثنين 15 يوليو 2019 12:05 م بتوقيت مسقط

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صور - حمد بن صالح العلوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توضح انتشار أسراب كبيرة من الجراد في القرى الجبلية التابعة لولاية صور ومنها قرى (قعب – صفن – عدة – حلم). وقد لجأ الأهالي في تلك المناطق إلى التواصل مع مدير دائرة الزراعة بالولاية، موضحين خطورة الجراد على الثمار والمزروعات.

وقام المهندسون والمختصون بدائرة التنمية الزراعية بصور بزيارة ميدانية لتلك القرى، وقد تم تزويد بعض القرى بمكاينات الرش والمبيدات الحشرية المناسبة، كذلك تم التواصل مع مديرية الزراعة بإبرا لتزويد دائرة التنمية الزراعية بأجهزة المكافحة.

وقال مسؤول بالتنمية الزراعية بصور، إنه سيتم توعية المزارعين بأهمية المكافحة وتجنب الرش للمحاصيل التي يتم جنيها والإلتزام بفترة الآمان أثناء استخدام المكافحة بالمبيدات.

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