سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وتساقط أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأشارت إلى احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 41 / 32 وفي مدينة صلالة 28 / 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة في عبري وهيما وأدناها 16 درجة في جبل شمس.

وقد شهدت بعض المناطق في جبال الحجر هطول أمطار متفاوتة الغزارة أمس الأحد، وقد تشهد اليوم هطول أمطار.