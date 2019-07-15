الإثنين, 15 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الرجل الذي شاهد تفتت الحلم

الإثنين 15 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

الرجل الذي شاهد تفتت الحلم


تامر الهلالي | مصر

الرجل الوحيد الذي اتشح بالسواد
بعد دك الحلم
بعد تسوية جنود الحلم بالأرض والوهم
الأرض صارت وهماً
والوهم صار الارض

الرجل كان هو تماماً
الذي كان يشاهد انهيار الحلم خطوة خطوة
كان يرى التفتت قطعة قطعة
ذرة ذرة

كان الجميع منشغلاً بألوان الحلم المبهرجة
كانوا لا يستطيعون رؤية التفتت الضئيل
ظل هو وقتها يصرخ
رغم طبيعته الهادئة الزاهدة
رغم حذره وصمته
كعقرب طيب

ظل يحاول ان ينبه الجميع
حتى أصبح درويشاً او بهلولاً أو جاهلاً او مجنوناً
و بعد انهيار الحلم تماماً
أصبح لا يرى احداً
ولا يراه أحد
و امتلأ الهواء برذاذ من فتات الحلم

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 يناير 2017

الحلم الذي تحقق

المزيد

09 يوليو 2017

بالصور.. الرجل الذي فقد نصف وجهه

المزيد

08 أغسطس 2016

أردوغان .. الرجل الذي لا يعرف العيب

المزيد

03 أبريل 2019

بالفيديو... قصة الرجل الذي لم يقص شعره منذ 54 عاما

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مؤشر سوق مسقط يتجاهل نتائج الشركات ويهبط لأول مرة دون 3800 نقطة

الاقتصاد - محلي

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الاقتصاد - محلي

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

رياضة - محلي

"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الاقتصاد - محلي

"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

الاقتصاد - محلي

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة