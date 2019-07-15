الرجل الذي شاهد تفتت الحلم



تامر الهلالي | مصر

الرجل الوحيد الذي اتشح بالسواد

بعد دك الحلم

بعد تسوية جنود الحلم بالأرض والوهم

الأرض صارت وهماً

والوهم صار الارض

الرجل كان هو تماماً

الذي كان يشاهد انهيار الحلم خطوة خطوة

كان يرى التفتت قطعة قطعة

ذرة ذرة

كان الجميع منشغلاً بألوان الحلم المبهرجة

كانوا لا يستطيعون رؤية التفتت الضئيل

ظل هو وقتها يصرخ

رغم طبيعته الهادئة الزاهدة

رغم حذره وصمته

كعقرب طيب

ظل يحاول ان ينبه الجميع

حتى أصبح درويشاً او بهلولاً أو جاهلاً او مجنوناً

و بعد انهيار الحلم تماماً

أصبح لا يرى احداً

ولا يراه أحد

و امتلأ الهواء برذاذ من فتات الحلم