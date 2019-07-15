"صلالة السياحي" يجذب 27 ألفا بنهاية أسبوعه الثاني



صلالة - الرؤية

بلغ عدد زوار موسم صلالة السياحي بنهاية أسبوعه الثاني 27 ألفًا و138 زائرًا مقارنة بـ57 ألفًا و46 زائرًا خلال الفترة نفسها من عام 2018. كما بلغ العدد خلال الأسبوع الثاني فقط 16 ألفا و251 زائرًا، وفق آخر إحصائيات مشروع حصر زوار خريف صلالة 2019 الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت الإحصائيات أنّ 51.2% من زوار موسم صلالة السياحي بنهاية أسبوعه الثاني جاؤوا عبر المنفذ البري، وبلغ عددهم 13 ألفا و902 زائر. وقدم إلى محافظة ظفار عبر المنفذ الجوي بنهاية الأسبوع الثاني 13 ألفا و236 زائرا.

ومقارنة بالأسبوع الأول من الموسم الحالي ارتفع عدد الزوار القادمين عبر المنفذ الجوي بنسبة 39.3% حيث ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الداخلية من 3 آلاف و770 زائرًا في الأسبوع الأول إلى 4 آلاف و334 زائرًا في الأسبوع الثاني، كما ارتفع عدد القادمين عبر الرحلات الدوليّة من ألف و760 زائرًا في الأسبوع الأول إلى 3 آلاف و372 زائرًا في الأسبوع الثاني.

واستحوذ الخليجيون بمن فيهم العمانيون على 60.3% من إجمالي عدد زوار موسم صلالة السياحي حتى الأسبوع الثاني، حيث بلغ عددهم 16 آلفا و368 زائرًا تلاهم الزوار من الجنسيات الآسيوية، وبلغ عددهم 5 آلاف و521 زائرا.

كما بلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى 4 آلاف و336 زائرًا، فيما بلغ عدد الزوار من الدول الأوروبية 543 زائرا. ومن الدول الأخرى بلغ عدد الزوار 370 زائرا.

وبحسب الإحصاءات، فإنّ 54.4% من زوار موسم صلالة السياحي خلال الأسبوع الثاني هم من المقيمين في السلطنة وبلغ عددهم 8 آلاف و848 زائرًا مقابل 7 آلاف و403 زوار من غير المقيمين.