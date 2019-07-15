الإثنين, 15 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تدريب موظفي "الزراعة" على إعداد وكتابة التقارير

الإثنين 15 يوليو 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "الزراعة" على إعداد وكتابة التقارير

 

 

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس دورة تدريبية في مجال إعداد وكتابة التقارير بديوان عام الوزارة، وبمشاركة 40 موظفًا من رؤساء أقسام والباحثين والأخصائيين ومن في حكمهم والمنسقين والكتبة ومدخلي البيانات.
وتهدف الدورة إلى تنمية مهارة الموظفين في إعداد وكتابة التقارير بأنواعها، ويقدم الدورة الدكتور المهندس الاستشاري سعد بساطة. وتعرف المشاركون على أنواع التقارير وأهميتها وكيفية إعدادها وشكل التقرير، كما تطرق المحاضر إلى أجزاء وأقسام التقرير والمواصفات الأساسية التي يجب أن يتسم بها التقرير، إضافة إلى سرية التقارير.
كما تعرف المشاركون على كيفية كتابة تقارير سليمة، وكيفية قراءة التقرير حسب نوع التقرير وكاتب التقرير، وطرق زيادة سرعة القراءة والتوصيات أثناء القراءة.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2016

تدريب موظفي "التعليم العالي" على إعداد التقارير الاحترافية

المزيد

10 أبريل 2019

تدريب موظفي "النقل والاتصالات" على إعداد التقارير الهندسية

المزيد

04 سبتمبر 2017

تدريب موظفي "حماية المستهلك" على إعداد التقارير في شمال الباطنة

المزيد

19 سبتمبر 2016

تدريب 46 موظفا على إعداد التقارير بمعهد الإدارة العامة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مؤشر سوق مسقط يتجاهل نتائج الشركات ويهبط لأول مرة دون 3800 نقطة

الاقتصاد - محلي

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الاقتصاد - محلي

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

رياضة - محلي

"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الاقتصاد - محلي

"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

الاقتصاد - محلي

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة