تدريب موظفي "الزراعة" على إعداد وكتابة التقارير

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس دورة تدريبية في مجال إعداد وكتابة التقارير بديوان عام الوزارة، وبمشاركة 40 موظفًا من رؤساء أقسام والباحثين والأخصائيين ومن في حكمهم والمنسقين والكتبة ومدخلي البيانات.

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارة الموظفين في إعداد وكتابة التقارير بأنواعها، ويقدم الدورة الدكتور المهندس الاستشاري سعد بساطة. وتعرف المشاركون على أنواع التقارير وأهميتها وكيفية إعدادها وشكل التقرير، كما تطرق المحاضر إلى أجزاء وأقسام التقرير والمواصفات الأساسية التي يجب أن يتسم بها التقرير، إضافة إلى سرية التقارير.

كما تعرف المشاركون على كيفية كتابة تقارير سليمة، وكيفية قراءة التقرير حسب نوع التقرير وكاتب التقرير، وطرق زيادة سرعة القراءة والتوصيات أثناء القراءة.