ضبط كميات من التبغ الممضوغ والسجائر المخالفة في إبراء

إبراء – الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام في إبراء من ضبط كميات كبيرة من التبغ غير المدخن والسجائر غير المُطابقة للمواصفات والمقاييس.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء معلومات حول قيام عاملين وافدين كل على حدة بصنع وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر غير مصرح بتداولها، وقامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيث تم التأكد من المعلومات ومن ثم التنسيق مع مركز شرطة القابل وإدارة الادعاء العام بولاية إبراء لأخذ الأذونات اللازمة، وتمت مداهمة المنزلين حيث تم ضبط كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي يجري تحضيره وكميات أخرى جاهزة للتسويق وكميات من السجائر غير المصرح بتداولها، إضافة إلى مبلغ وقدره (355 ريالا عمانيا) بحوزة المتهم وهو المبلغ الذي اكتسبه من التجارة غير المصرح بها.

وفي المنزل الثاني تم ضبط كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن الذي يجري تحضيره وكميات أخرى جاهزة للتسويق، وتم ضبط مبلغ وقدره (980 ريالا عمانيا) بحوزة المتهم، وهو ما يعد مخالفاً للقانون والقرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار (301/2014) الذي يحظر تداول التبغ الممضوغ غير المدخن، وبناءً على ذلك تم إحالة ملفي القضيتين للجهات المختصة.