"إثراء" تدرب المصدرين العمانيين على "منهجية دخول الأسواق"

مسقط – الرؤية

اختتمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، أمس، حلقة عمل استهدفت المصدرين العمانيين تحت عنوان "منهجية دخول الأسواق" ضمن سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية، وذلك في المركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة مسقط.

وقالت نسيمة بنت يحيى بن زيروك البلوشية؛ المديرة العامة للاستثمار والصادرات بـ(إثراء): نسعى دائمًا إلى بناء جسر تواصل مع المصدرين العمانيين لتعزيز قدراتهم ومساندتهم في جميع المجالات التي تُعنى بالتصدير، وإحاطتهم بأهم قواعد المنشأ للتصدير لدول العالم، كما نسعى إلى تشجيع وتطوير الصادرات العمانية، ورفع كفاءة الصناعة العمانية ودورها في تنافسية المنتجات والتي تتناسب مع معطيات الأسواق وتوجهاتها.

وشارك في الحلقتين عددٌ من الشركات العمانية المصنّعة والمصدّرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما ناقشت عدة مواضيع متعلقة بكيفية اختيار الأسواق المناسبة للمنتجات المصدّرة والاستفادة من طرق تطوير جودة إنتاج الصادرات وأهميتها لدى التجار والمُصنّع العماني للوصول لأسواق جديدة.

وتهدف هذه الحلقات إلى تدريب المصدرين العُمانيين على كيفية الحصول على المعلومات التجارية، وطرق تحليلها، إضافة إلى كيفية متابعة نمو الأسواق وبناء توقعات الطلب على الصادرات وبالتالي؛ إمكانية تحديد الأسواق الواعدة.