الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"إثراء" تدرب المصدرين العمانيين على "منهجية دخول الأسواق"

الأحد 14 يوليو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تدرب المصدرين العمانيين على "منهجية دخول الأسواق"

 

مسقط – الرؤية

اختتمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، أمس، حلقة عمل استهدفت المصدرين العمانيين تحت عنوان "منهجية دخول الأسواق" ضمن سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية، وذلك في المركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة مسقط.

وقالت نسيمة بنت يحيى بن زيروك البلوشية؛ المديرة العامة للاستثمار والصادرات بـ(إثراء): نسعى دائمًا إلى بناء جسر تواصل مع المصدرين العمانيين لتعزيز قدراتهم ومساندتهم في جميع المجالات التي تُعنى بالتصدير، وإحاطتهم بأهم قواعد المنشأ للتصدير لدول العالم، كما نسعى إلى تشجيع وتطوير الصادرات العمانية، ورفع كفاءة الصناعة العمانية ودورها في تنافسية المنتجات والتي تتناسب مع معطيات الأسواق وتوجهاتها.

وشارك في الحلقتين عددٌ من الشركات العمانية المصنّعة والمصدّرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كما ناقشت عدة مواضيع متعلقة بكيفية اختيار الأسواق المناسبة للمنتجات المصدّرة والاستفادة من طرق تطوير جودة إنتاج الصادرات وأهميتها لدى التجار والمُصنّع العماني للوصول لأسواق جديدة.

وتهدف هذه الحلقات إلى تدريب المصدرين العُمانيين على كيفية الحصول على المعلومات التجارية، وطرق تحليلها، إضافة إلى كيفية متابعة نمو الأسواق وبناء توقعات الطلب على الصادرات وبالتالي؛ إمكانية تحديد الأسواق الواعدة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 يوليو 2017

"إثراء" تنظم ورشة عمل تخصصية لتأهيل المصدرين العمانيين

المزيد

06 أكتوبر 2018

لقاء مع المصدرين العمانيين إلى سنغافورة .. الثلاثاء

المزيد

18 أغسطس 2015

"إثراء"تنتهي من تشكيل أعضاء "نادي المصدرين" لدعم الصادرات العمانية

المزيد

06 نوفمبر 2016

"إثراء" تدرّب المصدرين العُمانيين على تحليل أسواق التصدير المحتملة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مؤشر سوق مسقط يتجاهل نتائج الشركات ويهبط لأول مرة دون 3800 نقطة

الاقتصاد - محلي

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الاقتصاد - محلي

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

رياضة - محلي

"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الاقتصاد - محلي

"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

الاقتصاد - محلي

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة