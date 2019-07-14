"مسقط لتوزيع الكهرباء" تعيد تنظيم التوصيلات القديمة

مسقط - الرؤية

أعادت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- تنظيم التوصيلات الكهربائية (الهوائية) للمنازل القديمة بهدف تحسين سلامة التوصيلات بتلك المنازل.

وتأتي المبادرة تزامناً مع سعي الشركة المستمر لسلامة مشتركيها وحمايتهم من أخطار الكهرباء. وقد تم تحسين التوصيلة لما يقارب حوالي 1200 منزل بمحافظة مسقط، وتستهدف الشركة خلال هذه السنة أكثر من 5500 منزل بالمحافظة.

ويشار إلى أن العدد الكلي لهذه التوصيلات يفوق العشرين ألفاً، وقامت الشركة بإسناد هذه الأعمال إلى شركات مقاولة معتمدة على أن يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل في محافظة مسقط. وترجو الشركة من جميع المشتركين أصحاب المنازل بالتوصيلات الهوائية القديمة التعاون وتسهيل أعمال إنجاز المشروع لما فيه المصلحة العامة.