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ارتفاع طفيف لأسعار السلع والخدمات بدول مجلس التعاون

الأحد 14 يوليو 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

ارتفاع طفيف لأسعار السلع والخدمات بدول مجلس التعاون

 

 

مسقط – الرؤية

 

شهدت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) ارتفاعًا طفيفًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.3% في شهر أبريل 2019م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهدت مجموعة التبغ ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.0%، ومجموعة التعليم 1.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 1.1%، ومجموعة الثقافة والترفيه 0.7%، ومجموعة الصحة 0.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.3%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة -1.6%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة -1.0%، ومجموعة الاتصالات -0.6%، ومجموعة النقل -0.4%.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر أبريل 2019م فقد ساهمت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام  البالغ 0.3%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت كل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية لكل منهم من إجمالي التضخم الخليجي العام، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أبريل 2019م، فقد ساهمت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 0.1 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 0.3%، وكل من السلطنة ودولة قطر بمساهمة 0.03 نقطة مئوية لكل منهما، وفي المقابل ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت -0.03 نقطة مئوية، فيما لم تسجل مملكة البحرين أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

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