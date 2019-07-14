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"غرفة الظاهرة" تبحث فرص الأعمال في "تنمية نفط عمان"

الأحد 14 يوليو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

"غرفة الظاهرة" تبحث فرص الأعمال في "تنمية نفط عمان"

عبري - الرؤية

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الفرع.

وثمّن أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة النظرة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتفضله بإصدار المراسيم السلطانية الخاصة بالقوانين الاقتصادية مؤكدين أنّ هذه القوانين ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة في تسريع عملية التنويع الاقتصادي كما أنّها ستعمل تحسين بيئة الأعمال مما سيعود بالأثر الإيجابي على مزاولة الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأقرّ أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة فكرة قيام لجنة البحوث والدراسات الاقتصادية بزيارة إلى شركة تنمية نفط عمان(PDO) للاطلاع على فرص الأعمال المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحث سبل التعاون بين فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالمحافظة.

وناقش الاجتماع مقترح تسيير وفد تجاري لزيارة المعرض التجاري الدولي بمدينة كوانزو بالصين خلال أكتوبر القادم بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركين وذلك من خلال اطلاعهم على أحدث الوسائل والتقنيات في مجالات الصناعة والمعادن والمعدات والآلات وتطوير وتنمية خبراتهم ومهاراتهم عبر المشاركة في تلك المعارض وجلب التكنولوجيا الحديثة.

 

 

 

 

 

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