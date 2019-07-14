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تشمل سلسلة برامج تخصصية لتعزيز القدرة الابتكارية

مذكرة تعاون بين مركزي الابتكار الصناعي و"عمان للوجيستيات"

الأحد 14 يوليو 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

مذكرة تعاون بين مركزي الابتكار الصناعي و"عمان للوجيستيات"

 

مسقط - الرؤية

وقّع مركز الابتكار الصناعي مذكرة تعاون مع مركز عمان للوجيستيات بمجموعة "أسياد" في مجال الابتكار الصناعي، بهدف تعزيز القدرة الابتكارية من خلال سلسلة البرامج المتخصصة التي يعمل عليها المركز، وتوسعة نطاق التعاون في المشاريع ذات الطابع الابتكاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع اللوجيستيات، وتمكين تأسيس شركات ناشئة من خلال الدعم الذي يقدمه المركز ضمن برامجه الابتكارية، وتعزيز القوة المعرفية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخبرات الابتكارية والفنية.

وقال الدكتور عبد العزيز الهاشمي مدير برنامج التواصل وبناء القدرات في مركز الابتكار الصناعي: سعداء بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات في تطوير القدرة الإبداعية في هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي للسلطنة، نسعى من خلال هذا التعاون إلى استخدام تقنية سلسلة الكتل (blockchain) في عمليات الشحن الدولية، واستخدام البيانات الضخمة في مجال اللوجيستيات، كما نهدف من خلال الاتفاقية إلى تطوير حلول ابتكارية في القطاع اللوجيستي واستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في توفير فرص صناعية ذات طابع ابتكاري في قطاع الخدمات اللوجيستية، نتطلع في مركز الابتكار الصناعي إلى العمل في بيئة تنافسية تكاملية مع مجموعة أسياد تعزز قابلية تأسيس شركات جديدة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه قال الخطاب بن سالم المعني، المدير التنفيذي لمركز عمان للوجيستيات: تمثل الاتفاقية مع مركز الابتكار الصناعي التزامنا بالطابع الابتكاري، ويعكس مدى حرصنا على أن يكون الابتكار جزءا من ثقافتنا التنظيمية،  حيث ستسهل هذه الاتفاقية إمكانيّة الاستفادة من التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الواعدة في قطاع اللوجستيات، والذي بدوره ينعكس على تعظيم النمو الاقتصادي للسلطنة، وتعزيز الاستثمارات الحكوميّة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل والشحن، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 لتكون السلطنة مركزًا عالميا للوجستيات.

ويعمل مركز الابتكار الصناعي كشركة حكومية مستقلة، ويعنى بتطوير الابتكارات الصناعية في السلطنة والعمل على تتجيرها، وذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، كما يعمل تعاونيا مع وزارة التجارة والصناعة، ويسعى المركز إلى تطوير نظام بيئي للابتكار الصناعي في السلطنة، مما يُمكِّن الصناعات العمانية من الاستفادة من الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، واقتصاد المعرفة.

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