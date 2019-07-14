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بالتعاون مع "إتش إس بي سي عمان"

"التأمينات" تدشن مشروع الحساب الافتراضي للاشتراكات

الأحد 14 يوليو 2019 07:18 م بتوقيت مسقط

"التأمينات" تدشن مشروع الحساب الافتراضي للاشتراكات

مسقط - الرؤية

 

دشنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع بنك أتش أس بي سي عمان مشروع الحساب الافتراضي الخاص بتحصيل اشتراكات نظام مد الحماية التأمينية. ويضم المشروع جميع الشركات المسجلة في نظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتميز النظام بوجود حساب افتراضي خاص لكل شركة مسجلة بالنظام مع إمكانية دفع الاشتراكات عن طريق التحويل المباشر من أي مكان في العالم، والتعرف على الاشتراكات المدفوعة بكل سهولة وبكافة تفاصيلها مع الحصول على تأكيد آلي للاشتراكات المدفوعة، كما تتركز آلية عمل هذا النظام على فتح حسابات بنكية تابعة للهيئة في بنك أتش أس بي سي- عمان لجميع دول الخليج (بعملة الدولة)، وإصدار حسابات افتراضية بعدد الشركات المسجلة في الهيئة، وربط كل حساب افتراضي بشركة محددة لكي يكون لكل شركة حساب افتراضي واحد فقط، وثابت وتتمكن الهيئة من التعرف على الشركة عن طريق هذا الحساب.

وقال د. فيصل الفارسي- مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: يأتي المشروع ضمن إطار خطة الهيئة الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة وذلك بهدف الوصول إلى إجراءات سهلة ومرنة ومستدامة لتحصيل الاشتراكات".

ومن جانبه قال أندرو لونج- الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي عمان: من خلال هذه الحسابات الافتراضية ومن خلال التزام البنك بالاستثمار في الحلول الرقمية نحن قادرون على أن نوفر للمؤسسات مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حلولا ناجعة وآمنة لإدارة تعاملاتها النقدية وبكل فعالية.

 

ويشار إلى أنَّ الهيئة هي أول مؤسسة حكومية في السلطنة تدشن حسابات افتراضية، حيث تسعى دائماً لمواكبة المستجدات بالخدمات الإلكترونية لإيمانها بأنها الأداة الأنسب لتقديم خدماتها وبالتالي تعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية ومواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع.

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