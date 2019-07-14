"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الدقم – الرؤية

تُنظم مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية البرنامج الصيفي الثالث للقيادة للطلبة المجيدين بالمملكة المتحدة ضمن برامج الاستثمار الاجتماعي التي تقدمها المصفاة خدمة للمجتمع المحلي.

وقال جاسم بن حسن العجمي، رئيس الاستدامة المؤسسية بمشروع مصفاة الدقم: يأتي المخيم الصيفي الثالث للقيادة للطلبة المجيدين بالمملكة المتحدة ضمن مبادرات مصفاة الدقم للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى بناء الشباب العماني وصقل مواهبهم ومهاراتهم، مستلهمين هذا النهج من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. ويهدف البرنامج الى إكساب الطلبة الثقة والقدرة على مواكبة تطورات العالم، من خلال التعرف على ثقافات جديدة ومتنوعة، تساهم في توسيع آفاقهم للمستقبل.

وأضاف العجمي أنَّ الاهتمام بتهيئة الشباب العُماني في المجالات المختلفة من ركائز الاستدامة الأساسية في مشروع مصفاة الدقم، حيث سيقوم مشروع مصفاة الدقم على سواعد الشباب العماني الذي نعول عليه الكثير لإدارة المشروع الإستراتيجي الهام. كما يهدف البرنامج لإتاحة الفرصة لنخبة من الشباب العمانيين المجيدين لمواصلة دراساتهم في الجامعات العالمية المرموقة في المُستقبل.

ومن جانبه قال سالم بن مسلم الجنيبي، أحد مشرفي البرنامج من وزارة التربية والتعليم: يتميز برنامج مصفاة الدقم الصيفي للقيادة بالمملكة المتحدة بتنوع مكوناته والتي تمزج بين التعلم والفائدة والمتعة في آن واحد، ويهدف البرنامج إلى تهيئة الشباب العماني وصقل مهاراتهم ليقوموا بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع وليساهموا في نهضة وتقدم مجتمعاتهم لما فيه خير ومصلحة الوطن.

وعن التحديات التي واجهت البرنامج في سنواته الأولى وكيفية مواجهتها، قال الجنيبي: كان من بين التحديات التي واجهت الطلبة في السنوات الماضية مسألة التواصل مع الأسر المضيفة والتأقلم مع متطلباتها، وقد تم التعامل مع هذا التحدي من خلال زيادة توعية الطلبة بالثقافة البريطانية من خلال تنظيم أسبوع تعريفي للطلبة بمحافظة مسقط لمدة أسبوع يتم خلاله توعية الطلبة بكل ما يتعلق من معلومات أثناء إقامتهم في المملكة المتحدة.

ويأتي البرنامج هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تكنولوجيا لخدمات التعليم العالي. ويستمر لمدة شهر كامل بالمملكة المتحدة، ويتضمن برنامج المخيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إثراء معارف الطلبة وصقل مهاراتهم القيادية لإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل. وسيتم إلحاق الطلبة المشاركين بدورات لتعزيز اللغة الإنجليزية للطلبة في عدد من المعاهد المتخصصة في مدينتي ليفربول ومانشستر ببريطانيا. كما يتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية للطلبة المشاركين كزيارة المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الرحلات الترفيهية إلى مدن المملكة المختلفة.