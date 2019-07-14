زيوت "المها" تعزز مكانتها في السوق

مسقط - الرؤية

حققت زيوت "المها" للتشحيم إحدى منتجات شركة المها لتسويق المنتجات النفطية انتشاراً واسعاً منذ انطلاقها، واكتسبت سمعة طيبة، وعززت مكانتها الرائدة في السوق المحلية، لقدرتها على تلبية احتياجات السوق من زيوت التشحيم عالية الجودة والأداء لمختلف المحركات.

وتمنح زيوت المها لتشحيم المحركات الحاصلة على شهادة عالمية في مجال الجودة من معهد الأمريكي للبترول، القدرة في إطالة العمر الافتراضي للمحركات وزيادة مستويات أدائها في ظل ظروف مناخية قاسية تطغى عليها درجات الحرارة المرتفعة، باعتمادها على مواصفات ذات جودة عالية، وتلبي احتياجات المستهلكين. حيث يتم إنتاجها وفقا لأحدث المواصفات العالمية، كما تم اختبارها في درجات حرارة عالية وعلى أنواع مختلفة من المحركات والسيارات لضمان كفاءتها في مختلف الظروف المناخية وموافقتها مع مختلف أنواع المركبات.

وتتوافر زيوت المها للتشحيم في جميع محطات الخدمة التابعة للشركة، كما تتوافر لدى جميع الموزعين المعتمدين، ومراكز بيع وصيانة السيارات في كافة ولايات السلطنة، وبأسعار تنافسية جيدة.