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تحديث روبوت "أوريدو" للمحادثات الإلكترونية

الأحد 14 يوليو 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

تحديث روبوت "أوريدو" للمحادثات الإلكترونية

 

مسقط – الرؤية

قامت Ooredoo بتحديث روبوت المحادثات الإلكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي "سعيد" ببعض المزايا العصرية والمبتكرة، مواصلة بذلك ريادتها في التجربة الرقمية بالسلطنة. وشملت التحديثات إضافة كل من أداة التعريف والتي ستمكن الروبوت "سعيد" من التعرف على العملاء حسب نوع اشتراكهم، إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بالخدمة.

ومن خلال تشكيلة من الإمكانات والخدمات العصرية، بات بإمكان عملاء الشركة التحدث بسهولة مع "سعيد" مباشرة دون انتظار وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل أسهل وأسرع للوصول إلى الخدمات والحصول على الدعم اللازم.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: كوننا أول شركة اتصالات في السلطنة توفر هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي، فإننا نريد أن نبقى في الصدارة من خلال تقديم طرق جديدة لتطوير روبوت المحادثات الإلكتروني "سعيد" وتحسين التجربة التفاعلية لعملائنا. ولا شك أنّ تطوير هذه التقنية سيضمن تزويد العملاء بردود وافية على استفساراتهم وإثرائهم بخدمة أكثر كفاءة وفعالية.

 

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