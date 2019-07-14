صيف أقل حرارة مع عروض "قصر البستان" احتفالا بيوم النهضة

مسقط - الرؤية

يتيح فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون أمام ضيوفه وزواره الفرصة لمقاومة حرارة الصيف المرتفعة وقضاء وقت لا مثيل له مع الأصدقاء والعائلة والأحباب. وتزامناً مع احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة وطوال شهر يوليو، يقدم الفندق العديد من العروض المميزة والحصرية للمواطنين والمقيمين للانتعاش في أحد أحواض السباحة الأربعة والمُطلة على مياه بحر عُمان اللازوردية، أو الاستجمام بعلاجات السبا، أو تجديد نشاطهم عند المشي على الشاطئ الخاص للفندق.

وسيكون الأطفال على موعد مع المرح والانطلاق في أجمل المغامرات في الهواء الطلق من خلال حوض السباحة المخصص لهم ومنطقة الألعاب المائية والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة.

ويسري العرض حتى 31 يوليو 2019، ويشمل الإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة ديلوكس مع بوفيه إفطار وعشاء عالمي لشخصين في مطعم مطبخ الخيران ابتداءً من 70 ريالا عُمانيًا مضافاً إليها الضريبة. ومن خلال تشكيلة المطاعم المختلفة التي يضمها الفندق، سيكون ضيوف وزوار الفندق على موعد لغمر حواسهم وخلق تجارب لا تنسى مع عائلاتهم وأصدقائهم مع خصم بنسبة 25% على جميع المأكولات والمشروبات. حيث سيقضون أمتع الأوقات في مطعم "بيتش بافيليون" الممتد حتى مياه البحر مع جلسات مميزة، وردهة الشاي الواقعة في بهو الفندق الآسر، ومطعم "بلو" المُطل على حوض السباحة المتلألئ، ومطعم "مطبخ الخيران" الذي يعكس الجمال الطبيعي الذي تنفرد به السلطنة. ولأنّ الصيف لا يكتمل بدون علاجات تجديد الشباب والحيوية في سبا الحواس الست، يمكن لضيوف وزوار الفندق الاستمتاع بقائمة من أنواع التدليك الرائعة مع خصم بنسبة 25%.