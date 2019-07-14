الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

صالة لمنتجات "دي أتش جيت" في "مسقط جراند مول"

الأحد 14 يوليو 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

2
3
4
5

 

 

مسقط - الرؤية

احتفل مسقط جراند مول قبل أيام بتدشين أول صالة عرض مخصصة لمنتجات موقع دي أتش جيت، حيث ستتمكن الشركات الصينية من عرض منتجاتها أمام المتسوّقين في السلطنة من الأفراد والشركات، ويمكن لهؤلاء استعراض البضائع المتنوعة وفحصها بدقة قبل تسجيل طلبات الشراء إلكترونياً عبر الإنترنت.

وتمّ تأسيس دي أتش جيت من قبل ديان وانج في بكين في أغسطس 2004 وتمّ تدشينه بشكل رسمي في العام 2005. ويعود سبب تسمية الشركة بهذا الاسم إلى مدينة دونوانج الصينية التي تمتعت في الماضي بموقع استراتيجي يطل على طريق الحرير، وساهمت في ربط الصين بمختلف دول العالم. كما تكمن أهمية الاسم في منح الشركة هوية ذات طابع حديث؛ باعتبارها النسخة الرقمية من طريق الحرير التي تعزز روابط التجارة الإلكترونية بين الصين ومختلف الأسواق العالمية.

ويختص موقع دي أتش جيت ببيع مختلف أنواع المنتجات في مجال الإلكترونيات والملابس والصحة والجمال وغيرها الكثير. كما أنّها تعتبر أكبر منصّة رقميّة في الصين تركز على معاملات الشركات التجارية.

وتكمن أهميّة صالة العرض التي تمّ افتتاحها حديثاً في القيام بتوحيد معاملات الشراء الإلكترونية أو غير المتصلة بالإنترنت لضمان تيسير التعامل مع البائعين بالجملة وتوفير فرصة حقيقية للقيام بصفقة ناجحة لكافة الأطراف، حيث يمكن للمشترين تفحص البضائع بشكل عملي وتجربتها قبل تثبيت أمر الشراء عبر تطبيق دي إتش جيت أو ببساطة تمرير رمز المنتج والكمية ليتم شحنه إليهم فوراً.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2016

افتتاح صالة عرض "عماسكو" الشريك الحصري لمنتجات باناسونيك في صحار

المزيد

13 مارس 2018

افتتاح صالة الامتياز الثامنة لـ"أوريدو" في "نزوى جراند مول"

المزيد

13 أغسطس 2018

خصومات لزبائن بنك مسقط على خدمات صالة "برايم كلاس" بمطار مسقط الدولي

المزيد

16 نوفمبر 2015

"ريادة" تبرم اتفاقية تعاون مع "السوق الحرة بمطار مسقط" للترويج لمنتجات رواد الأعمال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

المحليات - أخبار

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة