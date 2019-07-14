صالة لمنتجات "دي أتش جيت" في "مسقط جراند مول"

مسقط - الرؤية

احتفل مسقط جراند مول قبل أيام بتدشين أول صالة عرض مخصصة لمنتجات موقع دي أتش جيت، حيث ستتمكن الشركات الصينية من عرض منتجاتها أمام المتسوّقين في السلطنة من الأفراد والشركات، ويمكن لهؤلاء استعراض البضائع المتنوعة وفحصها بدقة قبل تسجيل طلبات الشراء إلكترونياً عبر الإنترنت.

وتمّ تأسيس دي أتش جيت من قبل ديان وانج في بكين في أغسطس 2004 وتمّ تدشينه بشكل رسمي في العام 2005. ويعود سبب تسمية الشركة بهذا الاسم إلى مدينة دونوانج الصينية التي تمتعت في الماضي بموقع استراتيجي يطل على طريق الحرير، وساهمت في ربط الصين بمختلف دول العالم. كما تكمن أهمية الاسم في منح الشركة هوية ذات طابع حديث؛ باعتبارها النسخة الرقمية من طريق الحرير التي تعزز روابط التجارة الإلكترونية بين الصين ومختلف الأسواق العالمية.

ويختص موقع دي أتش جيت ببيع مختلف أنواع المنتجات في مجال الإلكترونيات والملابس والصحة والجمال وغيرها الكثير. كما أنّها تعتبر أكبر منصّة رقميّة في الصين تركز على معاملات الشركات التجارية.

وتكمن أهميّة صالة العرض التي تمّ افتتاحها حديثاً في القيام بتوحيد معاملات الشراء الإلكترونية أو غير المتصلة بالإنترنت لضمان تيسير التعامل مع البائعين بالجملة وتوفير فرصة حقيقية للقيام بصفقة ناجحة لكافة الأطراف، حيث يمكن للمشترين تفحص البضائع بشكل عملي وتجربتها قبل تثبيت أمر الشراء عبر تطبيق دي إتش جيت أو ببساطة تمرير رمز المنتج والكمية ليتم شحنه إليهم فوراً.