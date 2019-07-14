"السلامة المرورية بالسيب" تناقش خطة المشاركة في مسابقة 2020

مسقط - العمانية

عقدت لجنة السلامة المرورية بولاية السيب أمس اجتماعاً لها بحضور الدكتور إسلام بن أحمد البلوشي رئيس فريق المشاريع باللجنة.

وشهد الاجتماع عرض ومناقشة الأفكار والاقتراحات المُقدمة من أعضاء اللجنة حول أبرز المشاريع والأنشطة التي ستنفذها اللجنة للمشاركة بها في مسابقة السلامة المرورية في نسختها الرابعة على مستوى ولايات محافظة مسقط خلال العام القادم، ومن أهمها إقامة معرض للصور الضوئية بالتَّعاون مع الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.

وناقش الاجتماع إعداد بحوث ودراسات في مجال السلامة المرورية بالتَّعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني وتنفيذ ندوات ومحاضرات وأفلام قصيرة حول كل ما يتعلق بالسلامة المرورية.