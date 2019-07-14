"الصحفيين" تستلم "خارطة المرأة العربية للإعلاميات"

مسقط – الرؤية

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية "خارطة المرأة العربية للإعلاميين والإعلاميات" إلى لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية. وتعد الخارطة وثيقة إحصائية حول أهم المؤشرات المعنية بالمرأة والتي تتطلب نشر الوعي بها والتعريف بأهم إنجازات المرأة العمانية.

وجاء اختيار الجمعية العمانية للصحفيين لكونها الجهة الإشرافية والشريكة الأساسية في نشر الوعي حول قضايا المرأة، ولتعميم الاستفادة من الخارطة عند مناقشة برامج وقضايا المرأة، وتتضمن الخارطة معالجات لمناقشة قضايا المرأة إعلاميا، وتعتبر مرجعا أساسيا للباحثين العمانيين.

ويشار إلى أنَّ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" قام بإعداد خارطة المرأة العربية للإعلاميين والإعلاميات بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "الأجفند" وتضمنت هذه الخارطة مؤشرات ومعطيات حول النساء العربيات بما فيهن المرأة العمانية في عدة مجالات مستندة إلى التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2016، ويقيس التقرير أربعة مؤشرات مهمة (المشاركة الاقتصادية والفرص، الصحة والبقاء على قيد الحياة، التحصيل التربوي، التمكين السياسي).