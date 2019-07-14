الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الصحفيين" تستلم "خارطة المرأة العربية للإعلاميات"

الأحد 14 يوليو 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

"الصحفيين" تستلم "خارطة المرأة العربية للإعلاميات"

مسقط – الرؤية

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية "خارطة المرأة العربية للإعلاميين والإعلاميات" إلى لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العمانية. وتعد الخارطة وثيقة إحصائية حول أهم المؤشرات المعنية بالمرأة والتي تتطلب نشر الوعي بها والتعريف بأهم إنجازات المرأة العمانية.

وجاء اختيار الجمعية العمانية للصحفيين لكونها الجهة الإشرافية والشريكة الأساسية في نشر الوعي حول قضايا المرأة، ولتعميم الاستفادة من الخارطة عند مناقشة برامج وقضايا المرأة، وتتضمن الخارطة معالجات لمناقشة قضايا المرأة إعلاميا، وتعتبر مرجعا أساسيا للباحثين العمانيين.

ويشار إلى أنَّ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" قام بإعداد خارطة المرأة العربية للإعلاميين والإعلاميات بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية "الأجفند" وتضمنت هذه الخارطة مؤشرات ومعطيات حول النساء العربيات بما فيهن المرأة العمانية في عدة مجالات مستندة إلى التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2016، ويقيس التقرير أربعة مؤشرات مهمة (المشاركة الاقتصادية والفرص، الصحة والبقاء على قيد الحياة، التحصيل التربوي، التمكين السياسي).

 

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 ديسمبر 2016

السلطنة تشارك في اجتماعات منظمة المرأة العربية ومؤتمر المرأة بالقاهرة

المزيد

12 ديسمبر 2016

السيابية تبرز أمام "منظمة المرأة العربية" جهود السلطنة لتمكين المرأة على كافة المستويات

المزيد

03 أغسطس 2015

جمعية الصحفيين تناقش برنامج الجلسة الحوارية لريادة المرأة ومعرض الصور بظفار

المزيد

06 أغسطس 2017

الطائي لـ"لبان مجان": المهرجان ركيزة اقتصادية وعلامة بارزة على خارطة السياحة العربية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

المحليات - أخبار

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة