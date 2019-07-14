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44 مشاركا في دورات "الفنون التشكيلية" الصيفية

الأحد 14 يوليو 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

انطلقت سلسلة الدورات الصيفية التي تنظمها الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، والتي تستمر حتى الأربعاء 18 يوليو، وذلك بمشاركة 44 طالباً وطالبة من الفئة العمرية ما بين 6 إلى 13 سـنة، بهدف تنمية المواهب الشابة وتعزيز قدراتهم الفنية والتوعية بأهمية الفنون التشكيلية في إبراز المستوى الحضاري والثقافي  لأي مجتمع.

وتتضمن الدورات الصيفية لهذا العام مواضيع مختلفة أبرزها طريقة الرسم باستخدام ألوان الإكريلك من خلال تعليم المشاركين طريقة الرسم وتفاصيل اللوحة الفنية لتعزيز رغبة المشارك في تعلم الرسم وحثه على خوض التجربة في هذا المجال بالشكل الأمثل.

وتسعى الجمعية إلى إنجاح هذه الدورات وتحقيق أهدافها من خلال تهيئة المكان المناسب وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لتدريب المشاركين واختيار اثنين من أعضائها المجيدين المتميزين بإبداعاتهم وعمق تجاربهم الفنية .

 

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