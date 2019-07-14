الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

الفليتي: تشمل 57 موقعا لربط كافة محاكم السلطنة بالتنسيق مع "تقنية المعلومات"

تطوير خدمات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن مشروع التحول الإلكتروني

الأحد 14 يوليو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

 

قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء إنَّ المجلس يواصل تهيئة البيئة العملية بتبسيط الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات المحاكم والمحامين عبر إنشاء الشبكات الداخلية بالمحاكم الابتدائية والاستئناف التي تندرج تحت نطاق اختصاصه وذلك في 57 موقعاً إضافة إلى مبنى المحكمة العليا الذي تمَّ تجهيزه مسبقًا وتوفير خدمة الربط الحكومي لكافة محاكم السلطنة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات وربطها مع الشبكة الرئيسية بديوان عام المجلس وتفعيل البرامج المعدة لمشروع التحول الإلكتروني.

وأضاف فضيلة الشيخ الفليتي: تم تفعيل بوابة المحامين لإدارة القضايا إلكترونيًا في أبريل الماضي لكافة مكاتب وشركات المُحاماة بالسلطنة التي تمكن المحامين من إيداع صحف الدعاوى لدى المحاكم ودفع الرسوم المقررة لذلك واستقبال الإعلانات القضائية وتتبع إجراءات التقاضي فيها، حيث بدأت مكاتب المُحاماة بتسجيل الدعاوى ودفع الرسوم القضائية من خلال البوابة الإلكترونية مما سهل على المحامين تقديم دعاواهم دون الحاجة لتقديمها في المحاكم بشكل اعتيادي مما سيعمل على التسريع في كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بتطبيق "منصة قضاء" في الهواتف المحمولة، أوضح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي أنه تمَّ تصميم تطبيق متخصص لتقديم خدمة الاستعلام عن القضايا وجداول الجلسات بالمحاكم لأصحاب الشأن، إذ يوفر التطبيق الجديد لجميع المتقاضين خدمات الاستعلام عن القضايا والتنفيذ وجدول الجلسات بالمحاكم والخريطة القضائية ومعلومات الاتصال إضافة إلى برنامج "تنفيذ الأحكام" الذي تم البدء في تفعيله في بعض المحاكم الابتدائية وفق الخطة المُعدة ليشمل كافة المحاكم بنهاية العام الحالي 2019م، والذي سيساعد القضاة وموظفي التنفيذ في اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية والتخاطب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة إلكترونيًا.

 

وأشار الشيخ الفليتي إلى أنَّ المجلس يعمل حاليًا على إعداد وتصميم عدة برامج بهدف استكمال أتمتة العمل القضائي كبرنامج التركات وبوابة المتقاضين وبوابة الخبراء وتوثيق المحاكمات صوتًا وصورة وهندسة الإجراءات القضائية و"بوابة عدالة" التي ستعمل على ربط جميع الدوائر القانونية بالوزارات والجهات والوحدات الحكومية بالمحاكم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 نوفمبر 2016

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ينظم برنامج حول إدارة الأزمات

المزيد

10 مايو 2015

رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يصدر قرارا بتعيين 30 قاضيا

المزيد

22 يونيو 2015

أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يكرم موظفتين لتفوقهما العلمي

المزيد

26 أغسطس 2015

أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يكرم القضاة المنتهية إعارتهم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

المحليات - أخبار

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة