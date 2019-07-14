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الشرطة تنجز 7 دورات تدريبية في مجالات متنوعة

الأحد 14 يوليو 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

الشرطة تنجز 7 دورات تدريبية في مجالات متنوعة

 

 

اختتمت بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة الدورة التدريبية حول الأعمال المرورية، والتي نفذت لمدة أسبوع بمشاركة عدد من منتسبي القيادة.

وتناولت الدورة العديد من المواضيع أهمها التعريف بأنواع الحوادث، وكيفية التعامل مع المخالفين، واستخدام الإشارات اليدوية لتنظيم حركة السير، وآلية استخدام الجهاز الكفي.

ورعى ختام الدورة العميد محمد بن سالم العمري قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة.

 

كما اختتمت قيادة شرطة المهام الخاصة خمس دورات تدريبية لمنتسبي قيادة المهام الخاصة ووحداتها بالمحافظات والولايات، حيث جاءت الدورة الأولى في مهارات الأسلحة والرماية، والثانية لتأهيل مدربين لمهارات الأسلحة والرماية، أما الثالثة فكانت ورشة في الميكانيكا، وجاءت الدورة الرابعة حول الأعمال المرورية، والدورة الخامسة بعنوان المستجيب الأول للعناية والإسعاف.

رعى الختام وتسليم الشهادات على المشاركين العقيد جمال بن حبيب القريشي مساعد قائد شرطة المهام الخاصة.

ومن جهة أخرى اختتمت بمعهد الضباط دورة تدريبية بعنوان الهندسة الاجتماعية (الدفعة الأولى) والتي استمرت لمدة أسبوع، وتضمنت عدة محاور أهمها: مقدمة عن الهندسة الاجتماعية، والأساليب المتبعة في الهندسة الاجتماعية أشهر المهندسين الاجتماعيين، وأمثلة واقعية عن الهندسة الاجتماعية، كذلك استراق المعلومات والضغط النفسي، والسؤال الإيجابي الموجه، إضافة إلى طرق الإقناع.

الجدير بالذكر أنّ الدورة تأتي ضمن خطة التدريب السنوية للمعهد.

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