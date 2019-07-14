الأحد, 14 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

اتفاقية تعاون بين "التربية" وجامعة ظفار لتدريب المعلمين ميدانيا

الأحد 14 يوليو 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

اتفاقية تعاون بين "التربية" وجامعة ظفار لتدريب المعلمين ميدانيا

 

صلالة - الرؤية

 

وقعت جامعة ظفار اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مجال تدعيم تطبيق الخبرات والتدريب الميداني للطلبة المعلمين الملتحقين بكلية التربية؛ من خلال توزيع الطالب المعلم بالمدارس لاكتساب المهارات الميدانية المتعلقة بإعداده المهنئ كمعلم في مقرر التربية العملية.

ووقع من جانب الوزارة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الجامعة الدكتور حسن بن سعيد كشوب رئيس الجامعة.

وأوضح كشوب إنّ الجامعة تولي البرنامج أهمية قصوى لأنّه يعد ثمرة تعاون ممتد وتبادل خبرات سابقة بين قسم التربية بكلية الآداب والعلوم التطبيقية بالجامعة والوزارة، ويؤكد توقيع هذا الاتفاق مساهمات جامعة ظفار في العملية التربوية بسلطنة عمان وما عليها من واجبات ومهام على ضوء هذا البرنامج وتتمثل في توزيع الطلبة المدرسين على المدارس الحكومية والخاصة المختارة بالتشاور مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وتعمل الجامعة على تقديم الدعم اللوجستي والفني للطلبة المعلمين من خلال المواد التعليمية المتوافرة بالجامعة وتوجيه أعضاء من هيئة التدريس للقيام بالدور الإشرافي عليهم بجانب منسق للتربية العملية يعمل حلقة وصل بين وحدة التربية العملية في الجامعة والمدرسة مع وضع خارطة زمنية لإقامة وتنفيذ عدد من الورش والدورات التدريبية التخصصية للإنماء المهني للمعلمين المتعاونين في جميع مراحل التعليم في الخبرات الميدانية والتدريب الميداني بما يخدم ويكمل أهداف التعاون ويمنح أقصى مساحة للاستفادة من قبل المعلمين المتعاونين والمدرسة والطالب المعلم.  

وتتضمن اتفاقية التعاون توفير معلمين متعاونين من المدارس الحكومية والخاصة بكافة المراحل للإشراف المشترك على الطلبة المعلمين؛ بما يتماشى مع فلسفة التربية العملية مع توفير الكتب الدراسية وادلة المعلم ودفاتر التحضير، والعمل على بناء قاعدة بيانات للخريجين الذين تمّ توظيفهم للمساعدة في تطوير خطط وبرامج إعداد المعلم، والوقوف على كافة المستجدات والتطويرات التربوية والتعليمية في الحقل التربوي من خلال تنظيم ورش تعريفية بذلك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 سبتمبر 2017

توقيع اتفاقية تعاون بين كلية التربية بالرستاق وجامعة البريمي

المزيد

09 يوليو 2019

تعاون بين "التربية" و"ظفار للطاقة" في تنفيذ "نقلة" لتدريب الطلاب

المزيد

24 سبتمبر 2018

توقيع اتفاقية تعاون بين التعليم العالي وجامعة إيدث كاون

المزيد

24 سبتمبر 2016

اتفاقية تعاون مع المغرب لتدريب المحامين العمانيين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بهطول أمطار على أجزاء من جبال الحجر

المحليات - أخبار

جلسة حوارية عن فن الرزحة بمركز عمان للموسيقى التقليدية

المحليات - أخبار

وفد اقتصادي إيراني يطلع على فرص الاستثمار في "مدائن"

الاقتصاد - محلي

نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12% في 2018

الاقتصاد - محلي

استقرار معدل التضخم في السلطنة خلال يونيو

الاقتصاد - محلي

مواطنون: الشباب يجددون دماء "الشورى".. والمشاركة في الترشّح والانتخاب واجب وطني

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة