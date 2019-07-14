اتفاقية تعاون بين "التربية" وجامعة ظفار لتدريب المعلمين ميدانيا

صلالة - الرؤية

وقعت جامعة ظفار اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مجال تدعيم تطبيق الخبرات والتدريب الميداني للطلبة المعلمين الملتحقين بكلية التربية؛ من خلال توزيع الطالب المعلم بالمدارس لاكتساب المهارات الميدانية المتعلقة بإعداده المهنئ كمعلم في مقرر التربية العملية.

ووقع من جانب الوزارة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الجامعة الدكتور حسن بن سعيد كشوب رئيس الجامعة.

وأوضح كشوب إنّ الجامعة تولي البرنامج أهمية قصوى لأنّه يعد ثمرة تعاون ممتد وتبادل خبرات سابقة بين قسم التربية بكلية الآداب والعلوم التطبيقية بالجامعة والوزارة، ويؤكد توقيع هذا الاتفاق مساهمات جامعة ظفار في العملية التربوية بسلطنة عمان وما عليها من واجبات ومهام على ضوء هذا البرنامج وتتمثل في توزيع الطلبة المدرسين على المدارس الحكومية والخاصة المختارة بالتشاور مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وتعمل الجامعة على تقديم الدعم اللوجستي والفني للطلبة المعلمين من خلال المواد التعليمية المتوافرة بالجامعة وتوجيه أعضاء من هيئة التدريس للقيام بالدور الإشرافي عليهم بجانب منسق للتربية العملية يعمل حلقة وصل بين وحدة التربية العملية في الجامعة والمدرسة مع وضع خارطة زمنية لإقامة وتنفيذ عدد من الورش والدورات التدريبية التخصصية للإنماء المهني للمعلمين المتعاونين في جميع مراحل التعليم في الخبرات الميدانية والتدريب الميداني بما يخدم ويكمل أهداف التعاون ويمنح أقصى مساحة للاستفادة من قبل المعلمين المتعاونين والمدرسة والطالب المعلم.

وتتضمن اتفاقية التعاون توفير معلمين متعاونين من المدارس الحكومية والخاصة بكافة المراحل للإشراف المشترك على الطلبة المعلمين؛ بما يتماشى مع فلسفة التربية العملية مع توفير الكتب الدراسية وادلة المعلم ودفاتر التحضير، والعمل على بناء قاعدة بيانات للخريجين الذين تمّ توظيفهم للمساعدة في تطوير خطط وبرامج إعداد المعلم، والوقوف على كافة المستجدات والتطويرات التربوية والتعليمية في الحقل التربوي من خلال تنظيم ورش تعريفية بذلك.